Xây dựng phát triển thủ đô với tầm nhìn 100 năm và tăng trưởng 2 con số

Ngày 10-1, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đề xuất xây dựng Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm gắn với hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu phát triển; dự kiến mô hình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Triển khai các nhiệm vụ nền tảng

Tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, căn cứ nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô Hà Nội, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, những chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong 5 lần về làm việc với lãnh đạo TP Hà Nội và dự, chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, trước yêu cầu mới từ những nghị quyết chiến lược của Trung ương, Hà Nội đã tiếp thu đầy đủ, xin chủ trương của Bộ Chính trị, trong cuộc làm việc này, TP Hà Nội xin ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt để triển khai những nhiệm vụ mang tính nền tảng. Cụ thể gồm 2 nội dung: Báo cáo nội dung chủ yếu về xây dựng quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị và sửa đổi Luật Thủ đô năm 2024; báo cáo Mô hình phát triển kinh tế - xã hội lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính gắn với giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

“Hội nghị hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng, đây là cơ hội đặc biệt để Hà Nội báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Trung ương mà trực tiếp là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng về tư duy và tầm nhìn, những định hướng lớn, những vấn đề chiến lược liên quan trực tiếp đến khung thể chế, mô hình phát triển và định hướng quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Tập trung giải quyết các điểm nghẽn

Tại cuộc làm việc, trình bày báo cáo tóm tắt các nội dung chủ yếu về xây dựng quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị và sửa đổi Luật Thủ đô năm 2024, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội cho biết, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được xây dựng trên cơ sở thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội và Thường trực Chính phủ; đồng thời hợp nhất Quy hoạch Thủ đô và Quy hoạch chung Thủ đô nhằm khắc phục những hạn chế của các quy hoạch trước đây. Đặc biệt, trọng tâm xuyên suốt của quy hoạch là giải quyết các điểm nghẽn lớn đang cản trở sự phát triển của Thủ đô. Trong đó, đối với vấn đề ngập úng, quy hoạch tiếp cận theo hướng đồng bộ và lâu dài, thông qua việc phát triển hệ thống công trình ngầm, giao thông ngầm gắn với các trục vành đai, hướng tâm và xuyên tâm; kết hợp hệ thống thu gom nước, bể ngầm chống ngập và các trạm bơm.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Về giao thông, quy hoạch định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông đa phương thức, tăng cường kết nối liên vùng bằng đường bộ và đường sắt. Hệ thống đường sắt đô thị được xác định là trụ cột, phát triển gắn với mô hình TOD, bãi đỗ xe ngầm và các không gian dịch vụ xung quanh nhà ga.

Đối với môi trường, quy hoạch tập trung rà soát và điều chỉnh quy hoạch xử lý chất thải rắn, nước thải; hoàn thiện hệ thống thu gom, phân loại và xử lý đồng bộ. Các hành lang xanh, vành đai xanh dọc các con sông được xác định là không gian sinh thái trọng yếu, gắn với nhiệm vụ khơi thông dòng chảy, cải thiện môi trường và phát triển các không gian công cộng.

Về xây dựng thể chế phát triển Thủ đô, dự thảo Nghị quyết mới của Bộ Chính trị xác lập 3 quan điểm xuyên suốt. Thứ nhất, định vị Thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, y tế và là đô thị kết nối toàn cầu. Thứ hai, xây dựng thể chế và mô hình quản trị Thủ đô đặc thù, với phân cấp, phân quyền tối đa gắn với cơ chế, chính sách đặc thù và trách nhiệm giải trình. Thứ ba, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, mẫu mực.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và lãnh đạo TP Hà Nội chụp hình lưu niệm

Về mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng hai con số, ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII đã xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 đạt trên 11%; tỷ trọng kinh tế số đạt 35% vào năm 2026 và 40% vào năm 2030; quy mô GRDP năm 2030 khoảng 113 tỷ USD; thu nhập bình quân đầu người đạt 12.000 USD...

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, ngay từ đầu năm 2026, thành phố đã tính toán cụ thể tổng vốn đầu tư xã hội khoảng 730.000 tỷ đồng, phân bổ rõ cho khu vực nhà nước, khu vực tư nhân và đầu tư nước ngoài, đồng thời tập trung triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội thông qua. Cùng với đó, thành phố chú trọng tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đầu tư và giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, nhất là các dự án hạ tầng chiến lược, các khu đô thị quy mô lớn, các trục phát triển mới như trục cảnh quan sông Hồng, đường vành đai, đường sắt đô thị và hạ tầng kết nối vùng.

NGUYỄN QUỐC