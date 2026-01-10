Kết quả thực tiễn - nền tảng của niềm tin - Bài 2: Khi những con số “biết nói”

Trên không gian mạng, một số đối tượng liên tục tung ra những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận thành tựu 40 năm đổi mới của đất nước ta. Thực tế, tăng trưởng không chỉ là những con số vĩ mô mà hiện hữu qua việc làm, thu nhập và sự thay đổi tích cực từng ngày trong đời sống của người dân.

Công nhân Công ty cổ phần Kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn (APT) thực hiện công đoạn sơ chế, phân loại tôm nguyên liệu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thành quả không là những khẩu hiệu suông

“Bà biết gì chưa, người dân vùng Suối Kiết tới đây phải lên núi ở”, “Là sao hả ông?”, người phụ nữ trạc tuổi 50 hỏi lại. “Cả thôn này phải di dời đi nơi khác”. Khi mọi người còn đang chưa hiểu chuyện gì thì người đàn ông nói lơ lớ giọng đồng bào K’Ho: “Nhà nước lấy đất giao cho nước ngoài khai thác khoáng sản”… Cách rẫy của người phụ nữ không xa là nhà anh K Adat, cũng có một người đàn ông lạ mặt đang nói về việc phải di dời nhà cửa lên núi ở để “lấy đất cho người Kinh làm khu du lịch”.

Anh Hà, cán bộ khuyến nông xã Suối Kiết (tỉnh Lâm Đồng), đi ngang qua nghe được câu chuyện lạ trên, chất vấn: “Ai bảo với ông như thế. Xã đang huy động nhiều nguồn lực để bê tông hóa, nhựa hóa các tuyến đường trong thôn theo mục tiêu 90% đường giao thông được cứng hóa”. Nghe đến đây, người đàn ông lạ mặt không nói gì, đi nhanh ra hướng quốc lộ 55.

Theo các cơ quan chức năng, thời gian qua, ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đăk Lăk xuất hiện nhiều đối tượng của tổ chức phản động - gọi là “Ủy ban Cứu người vượt biển” (gọi tắt BPSOS) - len lỏi vào các buôn làng tung tin với những luận điệu xuyên tạc, kích động hận thù. Tổ chức này do đối tượng Nguyễn Đình Thắng cầm đầu, từ nước ngoài giật dây các hoạt động chống phá.

BPSOS hoạt động dưới danh nghĩa “Cứu trợ người tị nạn”, nhưng thực chất là hoạt động móc nối, trợ giúp các tổ chức, cá nhân hoạt động chống phá Việt Nam. Trong đó có số người tham gia tổ chức “Người Thượng vì công lý - MSEJ”, đã tiến hành vụ khủng bố ngày 11-6-2023 tại Đăk Lăk. Bộ Công an đã đưa MSEJ vào danh sách tổ chức tài trợ khủng bố.

Từ những câu chuyện cụ thể ấy, có thể thấy mục tiêu của các đối tượng thù địch là tạo ra một bức tranh méo mó về thực tiễn phát triển, phủ nhận thành quả đổi mới của đất nước ta. Theo PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xuất hiện những thông tin cố tình xuyên tạc thành tựu 40 năm đổi mới của Việt Nam, nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng.

Thực tế cho thấy điều ngược lại. Các chỉ số phát triển con người của Việt Nam liên tục được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 3%; đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, được nâng lên đáng kể. Việt Nam từ nhóm nước có mức phát triển con người thấp đã vươn lên nhóm trung bình cao, phản ánh tiến bộ toàn diện về giáo dục, y tế, thu nhập và an sinh xã hội.

Những kết quả trên được Liên hợp quốc và nhiều tổ chức quốc tế thẩm định, đánh giá là một trong những quốc gia giảm nghèo nhanh và bền vững nhất thế giới. Không thể phủ nhận, quá trình phát triển luôn đi kèm thách thức. Nhưng việc thổi phồng khó khăn, phủ nhận thành tựu là cách tiếp cận phiến diện, thậm chí có chủ ý. Những luận điệu ấy bỏ qua một thực tế căn bản: ổn định chính trị - xã hội được giữ vững; cải cách thể chế tiếp tục được thúc đẩy; các nguồn lực cho phát triển ngày càng được khai thông. Chính sự ổn định đó là tiền đề để kinh tế tăng trưởng, đời sống xã hội cải thiện và niềm tin của người dân được củng cố.

Khát vọng “giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc” trước hết phải được đo bằng những điều rất đời thường: người dân có việc làm tốt hơn không, thu nhập có ổn định hơn không; có chỗ ở “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” không; con cái học hành có thuận lợi hơn không, bệnh tật có được chăm sóc tốt hơn không, người già có được nương tựa không, vùng khó khăn có được trợ giúp kịp thời không... Và muốn mọi cái đều “hơn” thì chúng ta phải coi tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực then chốt của mô hình tăng trưởng mới; đồng thời phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực xã hội, trong đó kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng. Tầm nhìn chiến lược của đại hội cũng gắn với những mốc rất rõ: lựa chọn quyết sách để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2030 và hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045. Đó là những “mốc son” để phấn đấu, để mỗi ngành, mỗi địa phương, mỗi cơ quan và từng người dân đều thấy mình có phần việc cụ thể trong hành trình chung… Tổng Bí thư TÔ LÂM (Trích phỏng vấn của TTXVN trước thềm năm mới 2026)

Liên kết vùng tạo sức mạnh cộng hưởng

Qua đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 của các địa phương cho thấy bức tranh kinh tế Việt Nam có nhiều gam màu tươi sáng. Thu ngân sách nhà nước tại nhiều địa phương đạt và vượt dự toán. Dẫn đầu là TPHCM, với tổng thu ngân sách hơn 800.000 tỷ đồng. Hà Nội xếp thứ hai với hơn 704.000 tỷ đồng. Ở chỉ tiêu tăng trưởng, tỉnh Quảng Ninh đạt GRDP 11,89%, đứng đầu cả nước; GRDP bình quân đầu người khoảng 10.402USD.

Những địa phương như TP Hải Phòng, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Hưng Yên cũng ghi nhận kết quả thu ngân sách ấn tượng, vượt xa dự toán Chính phủ giao. Điều này cho thấy sức bật của các trung tâm kinh tế cũng như dư địa tăng trưởng của các địa phương còn rất lớn.

Thị trường lao động cũng cho thấy những chuyển động tích cực. Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, thu nhập bình quân của người lao động năm 2025 đạt 8,31 triệu đồng/tháng, tăng 756.000 đồng so với năm 2024. TS Huỳnh Thanh Điền, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, phân tích, những băn khoăn về sức mạnh nội sinh của nền kinh tế trong bối cảnh biến động toàn cầu là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào những khó khăn cục bộ, ngắn hạn sẽ dẫn tới đánh giá thiếu toàn diện. Thực tế, thị trường lao động Việt Nam không rơi vào suy thoái, mà đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc. Các địa phương dẫn đầu tăng trưởng đang chuyển từ mô hình mở rộng quy mô sang phát triển dựa trên khu vực kinh tế tư nhân, đổi mới mô hình sản xuất, dịch vụ và liên kết chuỗi giá trị. Ở chiều ngược lại, các địa phương phát triển dịch vụ, du lịch và kinh tế biển đã đa dạng hóa sinh kế, giảm áp lực di cư lao động một chiều vào những đô thị lớn.

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận định, liên kết vùng dưới sự định hướng của Đảng là con đường duy nhất để tối ưu hóa nguồn lực, tạo sức mạnh cộng hưởng. Việc sáp nhập giúp các tỉnh miền núi có biển, các tỉnh nông nghiệp có công nghiệp, tạo ra sự bổ trợ để cùng phát triển. Sức mạnh nội sinh lúc này không còn bó hẹp trong ranh giới của một địa phương riêng lẻ, mà đã kết lại thành sức mạnh tổng hợp từ sự lan tỏa, kết nối giữa các không gian phát triển.

Chính hiệu quả từ tư duy liên kết vùng và sự chủ động trong hội nhập, tái cấu trúc thị trường lao động… cho thấy nền kinh tế Việt Nam luôn năng động. Việt Nam đang bước tới thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với một tâm thế tự tin và bản lĩnh vững vàng. Dẫu những khó khăn ngắn hạn của quá trình chuyển đổi là điều khó tránh khỏi, nhưng những động lực tăng trưởng từ thực tiễn, đời sống người dân ngày càng được cải thiện đã một lần nữa khẳng định sự đúng đắn của con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Đó là động lực để đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.

Những kết quả đạt được sau 40 năm đổi mới Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2025 đạt bình quân 6,3%/năm. Quy mô GDP năm 2025 ước đạt trên 510 tỷ USD, gấp 1,47 lần so với năm 2020, xếp thứ 32 trên thế giới. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000USD. Chất lượng tăng trưởng có bước chuyển tích cực, đóng góp của các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 47%. Chỉ số phát triển con người (HDI) tăng 14 bậc. Số người được hưởng trợ giúp xã hội đạt 3,5 triệu người năm 2025, trong đó có 55% là người cao tuổi.

THU HƯỜNG - HOÀI NAM