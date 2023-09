Bình Phước bố trí điều tra viên công an cấp xã

Ngày 8-9, Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị vừa tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Hướng dẫn số 15 ngày 29-8-2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về bố trí điều tra viên công an cấp xã.

Theo ghi nhận, đến nay, Công an tỉnh Bình Phước là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai chủ trương này.

Hướng dẫn số 15 nêu, việc bố trí điều tra viên ở công an cấp xã nhằm nâng cao hiệu quả và phát huy vai trò của công an cấp xã trong phòng, chống tội phạm nói chung, công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm nói riêng, đáp ứng yêu cầu giải quyết vụ việc ngay tại địa bàn cơ sở.

Đối tượng bổ nhiệm chức danh điều tra viên ở công an cấp xã là: Trưởng công an hoặc Phó trưởng công an cấp xã có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm điều tra viên. Tiến tới bổ nhiệm Trưởng công an và Phó trưởng công an cấp xã phụ trách về công tác phòng, chống tội phạm có chức danh điều tra viên, thuộc Cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp huyện.

Nhiệm vụ, quyền hạn của điều tra viên ở công an cấp xã thực hiện theo nhiệm vụ, quyền hạn của công an cấp xã và của điều tra viên trong phạm vi địa bàn cấp xã được bố trí.

Bình Phước hiện có 111 xã, phường, thị trấn. Đến nay, Công an tỉnh Bình Phước đã bố trí hơn 700 đồng chí công an chính quy về đảm nhận chức danh công an xã, trong đó có nhiều đồng chí đã từng kinh qua công tác điều tra và đã từng được bổ nhiệm điều tra viên.