Bình Phước hoàn thành cấp căn cước cho 100% công dân

Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã thu nhận hơn 868.000 thẻ CCCD. Nhận thấy số lượng công dân chưa thu thập hồ sơ căn cước trên địa bàn tỉnh còn khá nhiều, do đó để hoàn thành mục tiêu cấp CCCD trước ngày 31-7 theo quy định của Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Phước đã ban hành kế hoạch cao điểm và phát động phong trào thi đua thực hiện các giải pháp thu nhận hồ sơ CCCD và ĐDĐT trong lực lượng công an.

Theo Công an tỉnh Bình Phước, hiện toàn tỉnh mới có gần 272.000 hồ sơ cấp tài khoản ĐDĐT, chiếm 31,5% dân số đủ điều kiện, trong đó có trên 90.000 tài khoản ĐDĐT kích hoạt thành công, đạt 18%.

Dịp này, Công an tỉnh Bình Phước đã triển khai kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện chiến dịch “90 ngày, đêm” thu nhận, kích hoạt tài khoản ĐDĐT cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh, thời gian từ 20-6 đến 20-9-2023.

Chiến dịch được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 từ ngày 20-6 đến 15-7, phấn đấu đạt tối thiểu 500.000 tài khoản ĐDĐT. Giai đoạn 2 phấn đấu cấp tài khoản định danh cho 80% dân số đủ điều kiện trên toàn tỉnh.