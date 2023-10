Bình Phước: Triển khai các phương án ứng phó lũ ở huyện Đồng Phú và TP Đồng Xoài

Công văn yêu cầu triển khai các biện pháp cứu hộ, đảm bảo an toàn cho người dân tại các khu vực bị ngập lụt; tổ chức sơ tán dân từ vùng nguy cơ cao đến nơi an toàn; sẵn sàng phương án đảm bảo giao thông, hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành; sẵn sàng phương án huy động lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, hóa chất khử trùng, khẩu trang y tế cho các địa điểm sơ tán.

Lực lượng công an, quân đội giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo tài sản của nhân dân; kiểm tra khu dân cư ven sông, suối, vùng thấp trũng, có nguy cơ sạt lở, ngập lụt để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn; cảnh báo người dân không di chuyển ở các khu vực nước sâu, chảy xiết. Yêu cầu ngay sau khi nước rút tiếp tục triển khai huy động lực lượng khẩn trương khắc phục thiệt hại, giúp dân ổn định cuộc sống.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh về thiệt hại, tính đến nay, mưa lũ làm ngập 55 căn nhà 30-60cm, 54ha cây trồng, 0,25ha nuôi trồng thủy sản tại TP Đồng Xoài.

Tại huyện Đồng Phú, mưa lũ làm ngập 22 căn nhà 30-60cm, 560ha cây trồng, 1,7ha nuôi trồng thủy sản; mưa lũ cũng làm sập hoàn toàn 1 cầu 5 tấn ở ấp 1 xã Đồng Tâm; cầu 30-4 ở ấp 5, xã Tân Lập bị sụt lún, nứt gãy.

Đáng chú ý, mưa lũ cũng làm 1 người chết, đó là chị Huỳnh Thị Ánh (44 tuổi, ngụ ấp Tân Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú), bị lũ cuốn mất tích chiều ngày ngày 1-10. Ngày 2-10, thi thể chị Ánh được tìm thấy cách vị trí bị nạn 5km.