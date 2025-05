SCG đồng hành cùng trẻ khuyết tật Bà Rịa – Vũng Tàu khám phá thế giới số an toàn

Chương trình tập huấn với chủ đề “An toàn trên không gian mạng do SCG tổ chức tại Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chương trình nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản để sử dụng internet và thiết bị công nghệ một cách an toàn và tích cực. Các em được hướng dẫn cách nhận biết nguy cơ bắt nạt trực tuyến, lừa đảo, nội dung độc hại, cũng như các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân, tạo mật khẩu an toàn và xử lý các tình huống không an toàn trên mạng.

Ngoài ra, chương trình còn khuyến khích học sinh sử dụng internet cho học tập, giải trí lành mạnh, xây dựng mối quan hệ tích cực và biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, gia đình hoặc tổ chức uy tín khi cần thiết.

Các bạn học sinh giao lưu cùng diễn giả

Phát biểu tại sự kiện, ông Praween Wirotpan, Phó Giám đốc Quốc gia SCG Việt Nam, chia sẻ: Trong suốt 16 năm đồng hành cùng Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, SCG luôn tin tưởng vào việc trao quyền cho thế hệ tương lai. Thông qua chương trình, đơn vị mong muốn các em học sinh được trang bị đầy đủ kỹ năng để tự tin bước vào thế giới số, không chỉ an toàn mà còn hiệu quả.

Bên cạnh phần tập huấn, chương trình còn mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng, giúp các em nuôi dưỡng ước mơ và sự tự tin. Đây không chỉ là một hoạt động giáo dục, mà còn là minh chứng cho tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng của SCG, đặc biệt là trong nỗ lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, giảm thiểu bất bình đẳng và kiến tạo tương lai bền vững.

Hiện Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang có 279 học sinh, được chia thành 29 lớp học.

PHÚ NGÂN