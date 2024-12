Bình Thuận bác đề xuất "biến" căn biệt thự không phép thành khu trưng bày sản phẩm

Căn biệt thự không phép ở Bình Thuận vẫn ngang nhiên tồn tại dù đã nhiều lần được gia hạn thời gian để tháo dỡ

Ngày 4-12, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Thuận cho biết đã có văn bản thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký đầu tư dự án Khu dịch vụ trưng bày sản phẩm truyền thống gạch, gốm của làng nghề gạch ngói Gia An, huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận), do Công ty TNHH MTV Cao An làm chủ đầu tư.

Được biết, vị trí dự án nói trên nằm trong công trình căn biệt thự "khủng" xây dựng không phép khiến dư luận đặc biệt quan tâm trong thời gian qua.

Năm 2022, căn biệt thự của ông Cao Thanh Sang (ngụ huyện Tánh Linh) xây dựng không phép trên thửa đất khoảng 600m2 trong khu đất làng nghề truyền thống làm gạch ngói ở xã Gia An. Khu làng nghề không có trong quy hoạch, kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn nên căn biệt thự trên xây dựng không đúng theo quy định pháp luật.

Căn biệt thự không phép ở Bình Thuận, vị trí xin làm dự án khu trưng bày sản phẩm gạch, ngói

Phát hiện vụ việc, tháng 3-2022, Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ căn biệt thự về hành vi xây dựng không phép. Tuy nhiên, sau đó, ông Sang vẫn tiếp tục hoàn thiện căn biệt thự này. Sau đó, UBND huyện Tánh Linh đã yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm trước ngày 10-9-2024.

Tuy nhiên, UBND huyện Tánh Linh thống nhất thời gian tháo dỡ biệt thự này được dời lại đến ngày 20-10-2024 để ông Cao Thanh Sang có thời gian chuẩn bị phương án, thiết bị, máy móc.

Trong thời gian này, ngày 8-10-2024, Công ty TNHH MTV Cao An bất ngờ nộp hồ sơ đề nghị thực hiện dự án Khu dịch vụ trưng bày sản phẩm truyền thống gạch, gốm, tại đúng vị trí căn biệt thự không phép ông Cao Thanh Sang xây dựng không phép.

Theo văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm có khu trưng bày sản phẩm gạch gốm sứ; nhà ở, nhà trọ cho công nhân; sân kinh doanh cà phê, nước giải khát; nhà để xe và các công trình phụ trợ khác.

Sau nhiều lần gia hạn yêu cầu chủ căn biệt thự phải tháo dỡ công trình vi phạm, nhưng căn biệt thự mới chỉ bị đập bỏ một số công trình phụ

Theo Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Thuận, căn cứ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Tánh Linh đã được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt, thì vị trí khu đất Công ty TNHH MTV Cao An đề nghị thực hiện dự án được quy hoạch vào mục đích sử dụng đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp. Do đó, vị trí dự án xin đăng ký đầu tư không phù hợp quy hoạch sử dụng đất được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Do đó, hồ sơ đề nghị thực hiện dự án của Công ty TNHH MTV Cao An đề xuất không đủ điều kiện để thực hiện báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh Bình Thuận xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Liên quan đến việc xử lý căn biệt thự không phép nói trên, mới đây, UBND huyện Tánh Linh tiếp tục có công văn yêu cầu ông Cao Thanh Sang phải tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm đến ngày 10-5-2025. Sau thời gian này nếu ông Cao Thanh Sang không hoàn thành việc tự tháo dỡ công trình vi phạm thì sẽ cưỡng chế phá dỡ công trình theo quy định.

NGUYỄN TIẾN