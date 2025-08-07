TPHCM nghiên cứu thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển nhà ở xã hội

Thành ủy TPHCM yêu cầu việc ban hành các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối tượng được hưởng chính sách NƠXH phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, đúng đối tượng, gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thành ủy TPHCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) trong tình hình mới.

Theo kế hoạch, Thành ủy TPHCM yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là người đứng đầu, về tính chất, ý nghĩa của công tác phát triển NƠXH. Trong đó, xác định phát triển NƠXH là quyết tâm chính trị, nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; đưa chỉ tiêu phát triển NƠXH vào hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của thành phố.

Khu nhà ở xã hội tại EHome Nam Sài Gòn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

TPHCM phấn đấu đến năm 2030, hoàn thành chỉ tiêu phát triển NƠXH theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030" của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình phát triển nhà ở của thành phố phù hợp với tình hình thực tiễn sau khi hợp nhất 3 địa phương.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Thành ủy TPHCM yêu cầu tập trung rà soát, ban hành kịp thời các quy định, chính sách có liên quan đến phát triển NƠXH thuộc thẩm quyền của thành phố; chính sách hỗ trợ, ưu đãi phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, đúng đối tượng; nâng mức hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển NƠXH, các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH được tiếp cận dễ dàng, đầy đủ thông tin. Nghiên cứu, đề xuất cắt giảm tối đa thời gian hoàn thành thủ tục hành chính trong thực hiện thủ tục pháp lý đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư, cấp phép, kinh doanh, mua bán, quản lý, sử dụng NƠXH... theo hướng nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch. Có cơ chế, chính sách vượt trội nhằm khuyến khích, thu hút các nguồn lực xã hội, các nhà đầu tư tham gia đầu tư, phát triển các dự án NƠXH, nhất là các dự án theo hướng mô hình xanh.

Cùng với đó, tập trung phát triển NƠXH cho thuê khu vực đô thị bằng nguồn vốn đầu tư công; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa nguồn vốn phát triển NƠXH, đặc biệt là của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai hiệu quả chương trình cho vay hỗ trợ NƠXH. Nghiên cứu hình thành quỹ phát triển NƠXH, hoặc mô hình định chế tài chính phù hợp để phát triển NƠXH dài hạn, bền vững; mở rộng nguồn vốn phát triển NƠXH từ quỹ đầu tư phát triển của thành phố và nguồn vốn từ nước ngoài; khuyến khích hình thành các quỹ đầu tư, quỹ tín thác đầu tư và các hoạt động liên danh, liên kết thực hiện dự án NƠXH.

Thành ủy TPHCM cũng nhấn mạnh việc phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ cho các địa phương trong phát triển NƠXH, đi đôi với tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, bảo đảm việc triển khai các dự án NƠXH, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quỹ đất phát triển NƠXH trong các dự án nhà ở thương mại đúng mục đích. Quản lý, giám sát chặt chẽ việc đầu tư, xây dựng, bán, cho thuê, sử dụng căn hộ các dự án NƠXH. Có chế tài đủ mạnh, ngăn ngừa, kịp thời xử lý nghiêm những sai phạm, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu, trình UBND TPHCM báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển NƠXH và thực hiện các chính sách hỗ trợ về NƠXH cho các đối tượng chính sách. Rà soát, xem xét việc phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ trong công tác phát triển NƠXH; xem xét, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các quy định, cơ chế chính sách phù hợp hơn. Sở Xây dựng cũng chủ trì phối hợp tham mưu UBND TPHCM chỉ đạo việc thực hiện rà soát quy hoạch, bố trí các dự án NƠXH độc lập, hoặc trong các dự án nhà ở thương mại tại các vị trí thuận tiện để kết nối giao thông gắn với các trung tâm công nghiệp, bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thiết yếu. Rà soát, bổ sung quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp, bảo đảm dành đủ quỹ đất cho phát triển NƠXH, bao gồm nhà lưu trú công nhân và nhà ở lực lượng vũ trang nhân dân. Xây dựng, ban hành các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối tượng được hưởng chính sách NƠXH phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, đúng đối tượng, gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nghiên cứu, đề xuất phát triển đa dạng loại hình NƠXH và ban hành các cơ chế, chính sách mua, thuê, thuê mua NƠXH, nhà lưu trú, ký túc xá cho công nhân, người thu nhập thấp khu vực đô thị, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang; tăng tỷ lệ NƠXH cho thuê; chú trọng hỗ trợ NƠXH cho người có công với cách mạng, người nghèo và các đối tượng chính sách…

THU HƯỜNG