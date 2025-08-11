TPHCM xem xét lập đề án cho thuê căn hộ ngắn ngày trong chung cư

Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường liên quan mô hình cho thuê lưu trú ngắn hạn đối với căn hộ để ở trong nhà chung cư.

Một dự án căn hộ của chủ đầu tư Nam Long tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Theo đó, đối với căn hộ thuộc chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp có nhu cầu cho thuê lưu trú du lịch, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp hệ thống đầy đủ các quy định của Luật Nhà ở, Luật Cư trú, Luật Du lịch, các quy định pháp luật khác có liên quan và các quy định về phòng cháy chữa cháy; đăng ký kinh doanh; điều kiện về pháp nhân, thể nhân;... để ban hành văn bản hướng dẫn điều kiện cần và đủ được phép sử dụng căn hộ chung cư cho thuê lưu trú du lịch theo đúng quy định pháp luật; phối hợp với Công an Thành phố, UBND các phường, xã rà soát, công bố danh mục các chung cư có căn hộ đủ điều kiện cho thuê lưu trú du lịch.

Đối với nhu cầu thực tiễn khai thác căn hộ cho thuê lưu trú du lịch tại các chung cư không có mục đích sử dụng hỗn hợp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch nghiên cứu, đề xuất UBND TPHCM báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cho phép lập Đề án nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khai thác phục vụ phát triển kinh tế, du lịch của Thành phố và đảm bảo an ninh, an toàn cho cư dân sinh sống tại các chung cư.

Trước đó, Sở Xây dựng TPHCM đã có văn bản gửi UBND TPHCM đề xuất giải pháp quản lý đối với mô hình lưu trú ngắn ngày trong nhà chung cư trên địa bàn TPHCM.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, đối với giải pháp tạm thời, sở đề xuất UBND TPHCM chấp thuận cho thực hiện cơ chế thí điểm về khai thác cho thuê căn hộ để ở trong nhà chung cư theo hình thức lưu trú ngắn hạn; đồng thời sẽ tổng hợp thực tế để làm cơ sở kiến nghị các cơ quan Trung ương bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật.

THANH HIỀN