Năm 2025, TPHCM dự kiến thu 86.300 tỷ đồng tiền sử dụng đất từ các dự án

Đó là thông tin được Quyền giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Minh Nhựt cho biết tại phiên họp của UBND TPHCM về kết quả kinh tế - xã hội tháng 7 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8, sáng 9-8.

Quyền Giám đốc Sở NN-MT Nguyễn Minh Nhựt

Theo đó, liên quan việc tham mưu đấu giá đất công, theo ông Nguyễn Minh Nhựt, có ba nhóm nội dung Sở NN-MT TPHCM đang thực hiện.

Một là đấu giá 3 lô đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. hiện UBND TPHCM đã duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất của 3 lô này và đã chấp thuận chủ trương đầu tư. Trung tâm phát triển Quỹ đất đang tiến hành các bước để đảm bảo hoàn thành việc đấu giá trong năm 2025 theo kế hoạch.

Hai là đấu giá 7 khu đất ở ngoài khu đô thị mới Thủ Thiêm. Nhóm này có 3 khu đất sẽ phát triển dự án và hiện Trung tâm phát triển Quỹ đất đang thực hiện quy hoạch 1/500, khi quy hoạch được duyệt, Sở TN-MT sẽ tiến hành các bước tiếp theo như lựa chọn tư vấn, xác định giá trị và tổ chức đấu giá theo quy định.

Trong nhóm này có 4 khu đất không phải thực hiện quy hoạch chi tiết. Đây là những khu đất nhỏ, đã có quy hoạch, hiện đang tổ chức các bước theo quy định, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2025.

Quang cảnh phiên họp sáng 9-8. Ảnh: Đỗ Trà Giang

Ba là tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ban thường vụ Thành ủy TPHCM đã có kết luận chủ trương để tiến hành đấu giá các căn hộ này và Sở NN- MT đang khẩn trương tham mưu UBND TPHCM ban hành kế hoạch thực hiện.

Dự kiến, sau khi UBND TPHCM ban hành kế hoạch, khoảng 6 tháng sau sẽ tiến hành đấu giá. Tuy nhiên, sở sẽ cố gắng thực hiện trong năm 2025.

Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, thời gian qua, công tác thẩm định giá đất trên địa bàn thành phố đạt một số kết quả cụ thể, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, tạo nguồn thu ngân sách và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển. Qua đó, làm cơ sở hoàn thiện thủ tục pháp lý giải quyết thủ tục nhà đất cho nhà đầu tư cũng như người dân tại các dự án nhà ở.

Dự án của Tập đoàn Lotte tại k hu đô thị mới Thủ Thiêm được xác định tiền sử dụng đất là 16.190 tỷ đồng. Ảnh: Đỗ Trà Giang

Sở NN-MT đã tham mưu UBND TPHCM phê duyệt giá đất cụ thể 9 dự án với nguồn thu 52.599 tỷ đồng, trong đó, một số dự án lớn có nguồn thu lớn như dự án của Tập đoàn Lotte tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm - nguồn thu 16.190 tỷ đồng; dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ - nguồn thu 27.317 tỷ đồng...

Sở cũng đã trình Hội đồng thẩm định giá đất Thành phố 2 dự án: Khu phức hợp quan sát Thủ Thiêm khoảng 4.000 tỷ đồng và khu đô thị Sóng Việt khoảng 168 tỷ đồng. Sắp tới, sở sẽ trình thêm 23 dự án với số thu dự kiến 7.956 tỷ đồng.

Ngoài ra, những tháng đầu năm, khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) cũng đã duyệt 44 khu đất với số thu 7.485 tỷ đồng.

Như vậy, dự kiến trong năm 2025, nguồn thu từ giá đất các dự án cụ thể là 86.300 tỷ đồng.

"Đây là con số khá lớn, do đó, ngành NN-MT sẽ cố gắng thực hiện trong thời gian sắp tới", ông Nguyễn Minh Nhựt nói.

ĐỖ TRÀ GIANG