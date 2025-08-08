TPHCM: Khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 800 căn phục vụ tái định cư

Dự án nhà ở xã hội tại số 4 Phan Chu Trinh, phường Bình Thạnh, TPHCM sẽ cung cấp hơn 800 căn hộ để bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi rạch Xuyên Tâm.

Dự án nhà ở xã hội tại số 4 Phan Chu Trinh, phường Bình Thạnh, TPHCM được khởi công. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ngày 8-8, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp TPHCM đã tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội (NƠXH) tại số 4 Phan Chu Trinh, phường Bình Thạnh, TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cho biết, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM được giao chỉ tiêu hoàn thành tổng cộng 199.400 căn NƠXH. Trong đó, ở giai đoạn 2021-2025 dự kiến hoàn thành trên 18.000 căn và đến giai đoạn 2026-2030 sẽ tiếp tục hoàn thành 181.000 căn.

Hiện trường dự án nhà ở xã hội tại số 4 Phan Chu Trinh, phường Bình Thạnh, TPHCM được khởi công. Ảnh: HOÀNG HÙNG

“Đây là yêu cầu rất cao để đảm bảo chỉ tiêu phát triển xã hội không chỉ của thành phố mà còn của cả nước. Dự án NƠXH tại số 4 Phan Chu Trinh không chỉ giúp TPHCM thực hiện chỉ tiêu phát triển NƠXH, mà còn trực tiếp phục vụ tái định cư cho hơn 1.030 hộ dân phải di dời trong tổng số hơn 2.000 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án rạch Xuyên Tâm. Đối với hộ dân không đủ điều kiện bố trí nền đất hay căn hộ tái định cư sẽ được xem xét bố trí tại đây”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp TPHCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp TPHCM thông tin, dự án NƠXH tại số 4 Phan Chu Trinh thuộc công trình nhóm B, cấp II, xây dựng trên diện tích đất 12.099m² với 3 khối chung cư B1, B2, B3 cao 20 tầng, tổng cộng 864 căn hộ có diện tích từ 40 - 76m², bố trí linh hoạt từ 1 đến 3 phòng ngủ.

Mỗi khối nhà kết hợp chức năng nhà ở với thương mại, dịch vụ, tích hợp khu sinh hoạt cộng đồng, công viên cây xanh, cảnh quan và các tiện ích thiết yếu, tạo môi trường sống văn minh, hiện đại. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 80.318m². Dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông nội bộ, cấp thoát nước, cấp điện, phòng cháy chữa cháy, công nghệ thông tin, camera giám sát. Tổng mức đầu tư gần 997,4 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thời gian thực hiện từ nay đến hết năm 2027.

THANH HIỀN - QUANG HUY