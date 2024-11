Bộ Công an tặng bằng khen cho 3 cá nhân tham gia truy bắt nghi phạm sát hại phụ nữ ở Bình Định

Ngày 28-11, tại huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định), Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã thừa ủy quyền của Bộ Công an trao bằng khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.