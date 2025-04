Bộ Công thương thu hồi quyền cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa đã ủy quyền cho VCCI

Bộ Công thương vừa quyết định thu hồi quyền cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu A đã ủy quyền cho Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng biển. Ảnh minh họa

Thông tin từ Bộ Công thương, bộ này vừa ban hành Quyết định số 1103/QĐ-BCT thu hồi quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, Giấy chứng nhận hàng hóa không thay đổi xuất xứ và tiếp nhận đăng ký mã số chứng nhận xuất xứ hàng hóa đã ủy quyền cho Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trước đó.

Theo Bộ Công thương, việc thu hồi xuất phát từ yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động cấp C/O ưu đãi. Thời gian tới, việc cấp C/O mẫu A sẽ do các đơn vị trực thuộc Bộ Công thương thực hiện theo quy định hiện hành.

Quyết định này được ban hành sau khi xuất hiện những phản ánh liên quan đến sai phạm trong hoạt động cấp C/O tại một số chi nhánh của VCCI, gây lo ngại về tính minh bạch và tuân thủ quy định xuất xứ hàng hóa khi xuất khẩu đi các thị trường được hưởng ưu đãi thuế quan.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 22-4-2025, đồng thời chấm dứt hiệu lực của hai văn bản trước đó từng giao nhiệm vụ cấp C/O mẫu A cho VCCI.

PHÚC VĂN