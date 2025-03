Bộ GD-ĐT công bố các quyết định nhân sự

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết điều động, bổ nhiệm ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT từ ngày 1-3-2025.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã có quyết định phân công Thứ trưởng Lê Tấn Dũng phụ trách các lĩnh vực: kế hoạch - tài chính, đầu tư công; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; xã hội hóa giáo dục; công tác quy hoạch ngành, địa phương; phòng chống lụt bão, thiên tai và biến đổi khí hậu; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công; giúp bộ trưởng chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của bộ.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng sinh năm 1966, quê quán tỉnh Long An. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy Long An; Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An; Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa, tỉnh Long An; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn (bìa phải) tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng Lê Tấn Dũng

Cũng trong ngày 7-3, Bộ GD-ĐT cũng công bố và trao các quyết định về chuyển công tác; điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với cán bộ, công chức của Bộ GD-ĐT; quyết định nhân sự của các ban Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh những đổi mới quan trọng, toàn diện, sâu sắc trong cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Bộ trưởng thông tin, từ tháng 3-2025, Bộ GD-ĐT nhận thêm một mảng công tác rất quan trọng là giáo dục nghề nghiệp; như vậy sự lãnh đạo, quản lý về GD-ĐT của đất nước đã thành một hệ thống thống nhất.

Cùng thời điểm này, ngành giáo dục bắt đầu triển khai Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; bắt đầu thực hiện 2 quy hoạch lớn (Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050). Đây cũng là thời điểm sắp xếp, tái cấu trúc toàn bộ hệ thống giáo dục.

Bộ trưởng nhấn mạnh, chưa lúc nào, ngành GD-ĐT, nhu cầu phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được đặt ở vị trí trọng yếu, nền tảng như hiện nay. Hàng loạt quyết sách quan trọng vừa được Trung ương ban hành như Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; quyết định miễn học phí cho toàn bộ học sinh khối công lập.

Mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng có bài viết về học tập suốt đời; Thủ tướng Chính phủ cũng đã họp, trao đổi, chỉ đạo Bộ GD-ĐT xây dựng một đề án để hiện đại hóa GD-ĐT, nâng cao chất lượng GD-ĐT đáp ứng nhu cầu nhân lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bộ trưởng cho rằng, ngành giáo dục vừa phải giải quyết những khó khăn cũ, củng cố yếu tố nền tảng để bảo đảm chất lượng giáo dục tối thiểu, vừa giải quyết những việc mà nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao đòi hỏi.

Theo Quyết định 543/QĐ-BGDĐT về việc phân công nhiệm vụ của bộ trưởng và các thứ trưởng Bộ GD-ĐT, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn sẽ phụ trách các lĩnh vực: giáo dục đại học; giáo dục nghề nghiệp; giáo dục thường xuyên; kiểm định chất lượng giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; quản lý văn bằng, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân… Như vậy, mảng công tác giáo dục nghề nghiệp mà Bộ GD-ĐT đảm nhận (điều chuyển từ Bộ LĐTB-XH sang) sẽ do Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn phụ trách.

