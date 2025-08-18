Chính trị

Nhân sự

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương công bố quyết định về công tác cán bộ

SGGPO

Ngày 18-8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. 

Dự và trao quyết định có đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

z6918222745658_3263de555aec8a4116205cb76d6e78b4.jpg
Đồng chí Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại buổi trao quyết định

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã công bố các quyết định: Bổ nhiệm đồng chí Phạm Thu Hường (sinh năm 1983), chuyên viên chính Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Bổ nhiệm đồng chí Trần Quốc Phương Duy (sinh năm 1982), chuyên viên chính Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

z6918222730715_776da2ae04beaa48cba4c1e3d29f3ce3.jpg
Đồng chí Huỳnh Thành Đạt trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Thu Hường
z6918222759928_b8aa267cb8e3a7663b23dfac651fd381.jpg
Đồng chí Huỳnh Thành Đạt trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Quốc Phương Duy

Phát biểu tại buổi trao quyết định, đồng chí Huỳnh Thành Đạt chúc mừng 2 cán bộ vừa được bổ nhiệm; đồng thời bày tỏ tin tưởng các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực và tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

z6918222739901_98d72fe40f976592b1e9ca4a00c1dfad.jpg
Đồng chí Huỳnh Thành Đạt chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm
Tin liên quan
THU HOÀI

Từ khóa

bổ nhiệm cán bộ trao quyết định Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Vụ Địa phương 3

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn