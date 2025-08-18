Đồng chí Ngô Lan Chi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM

Sáng 18-8, Thường trực HĐND TPHCM tổ chức Lễ trao quyết định cán bộ. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM; Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Thường trực HĐND và Đoàn ĐBQH TPHCM trao quyết định và hoa chúc mừng đồng chí Ngô Lan Chi

Thay mặt Thường trực HĐND TPHCM, đồng chí Phạm Thành Kiên đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Ngô Lan Chi, Trưởng phòng Công tác HĐND TPHCM, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Ngô Lan Chi khẳng định sẽ không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao chuyên môn, phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị, đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn mới. Đồng chí cam kết cùng tập thể văn phòng đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật và quy chế làm việc.

Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND TPHCM, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị và sự đồng lòng từ toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong văn phòng.

Đồng chí Phạm Thành Kiên phát biểu giao nhiệm vụ

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phạm Thành Kiên chúc mừng đồng chí Ngô Lan Chi được tín nhiệm bổ nhiệm vào vị trí Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM. Đồng chí cho biết, việc bổ nhiệm được thực hiện trên cơ sở xem xét toàn diện quá trình công tác và sự tín nhiệm từ nhiều cấp lãnh đạo, trong đó có sự thống nhất của Thành ủy, HĐND TPHCM, Đảng đoàn và Ban Thường vụ Thành ủy.

Đồng chí Phạm Thành Kiên đánh giá, đồng chí Ngô Lan Chi là cán bộ trẻ có năng lực, trưởng thành từ cơ sở, từng trải qua nhiều vị trí công tác như cán bộ phường, Ban Dân vận, và HĐND Thành phố. Trong quá trình công tác tại Văn phòng HĐND Thành phố, đồng chí đã thể hiện rõ phẩm chất, năng lực chuyên môn và sự am hiểu công việc.

Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh TPHCM tiếp tục thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và bước vào nhiệm kỳ mới, vai trò của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố càng trở nên quan trọng.

Đồng chí đề nghị văn phòng và đồng chí Ngô Lan Chi khẩn trương rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể, phối hợp chặt chẽ với Chánh Văn phòng để triển khai hiệu quả công việc.

Lãnh đạo HĐND và Đoàn ĐBQH TPHCM quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai

Cũng trong sáng nay, HĐND TPHCM đã phát động đóng góp, ủng hộ đồng bào các khu vực miền núi và trung du Bắc bộ, Bắc Trung bộ bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Đồng chí Ngô Lan Chi sinh năm 1985, quê quán Đà Nẵng. Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

