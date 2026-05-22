Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 919/QĐ-TTg về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL.

Cụ thể, Thủ tướng quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giữ chức Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL.

Ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Ông Nguyễn Huy Dũng sinh năm 1983 tại Hà Nội, là thạc sĩ công nghệ thông tin. Ông từng có nhiều năm công tác tại Bộ TT-TT trước đây, giữ các chức vụ như Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Thứ trưởng Bộ TT-TT, phụ trách các lĩnh vực an ninh mạng, chuyển đổi số, hạ tầng số, chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Ông Nguyễn Huy Dũng cũng từng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Từ tháng 7-2025, ông được điều động, bổ nhiệm giữ vai trò Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Năm 2023, Diễn đàn Kinh tế thế giới (World Economic Forum) bình chọn ông Nguyễn Huy Dũng là lãnh đạo trẻ tiêu biểu toàn cầu (Young Global Leaders), ghi nhận những nỗ lực hợp tác quốc tế và đóng góp của ông cho sự phát triển công nghệ số trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

