Văn hóa - Giải trí

Sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026

SGGPO

Sáng 18-4, tại Hà Nội, Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ VH-TT-DL) tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026, với chủ đề “Mạch tri thức - Từ trang sách đến không gian số”.

Cuộc thi kể chuyện tiếng Anh trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Xuân Dũng, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh, sách và văn hóa đọc giữ vai trò nền tảng của tri thức, là động lực thúc đẩy sáng tạo và năng lực thích ứng của mỗi cá nhân trong bối cảnh xã hội không ngừng biến đổi.

Việc đọc không chỉ dừng ở tiếp nhận thông tin mà còn là quá trình chọn lọc, phân tích và kiến tạo tri thức, góp phần hình thành tư duy độc lập và góc nhìn mở.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Trịnh Thị Thủy tặng sách cho thư viện công cộng, thư viện trường phổ thông, tủ sách văn hóa đọc cơ sở, thư viện trường đại học

Chủ đề năm nay được xác định như một “dòng chảy” kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai; giữa sách truyền thống và không gian số. Trong đó, tri thức được mở rộng, lan tỏa mạnh mẽ hơn nhờ công nghệ, tạo điều kiện để công chúng tiếp cận linh hoạt và đa dạng.

Dịp này, tại thư viện tổ chức hoạt động tương tác, hướng tới giới trẻ như tọa đàm “Người trẻ đọc gì trong thời đại số”, các cuộc thi thiết kế bìa sách, chương trình “Cùng AI kể chuyện”, “Trạm sách cộng đồng”, hay hoạt động đổi, tặng sách.

Chuỗi trải nghiệm được kỳ vọng góp phần lan tỏa văn hóa đọc, thúc đẩy tinh thần sáng tạo.

Nhiều góc đọc sách được trưng bày đẹp, thu hút các bạn đọc nhỏ tuổi
VĨNH XUÂN

Từ khóa

Ngày Sách và văn hóa đọc Văn hóa đọc ngày sách Thư viện Quốc gia Việt Nam Bộ VH-TT-DL không gian số

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn