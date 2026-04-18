Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026

Sáng 18-4, tại Hà Nội, Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ VH-TT-DL) tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026, với chủ đề “Mạch tri thức - Từ trang sách đến không gian số”.

Cuộc thi kể chuyện tiếng Anh trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Xuân Dũng, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh, sách và văn hóa đọc giữ vai trò nền tảng của tri thức, là động lực thúc đẩy sáng tạo và năng lực thích ứng của mỗi cá nhân trong bối cảnh xã hội không ngừng biến đổi.

Việc đọc không chỉ dừng ở tiếp nhận thông tin mà còn là quá trình chọn lọc, phân tích và kiến tạo tri thức, góp phần hình thành tư duy độc lập và góc nhìn mở.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Trịnh Thị Thủy tặng sách cho thư viện công cộng, thư viện trường phổ thông, tủ sách văn hóa đọc cơ sở, thư viện trường đại học

Chủ đề năm nay được xác định như một “dòng chảy” kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai; giữa sách truyền thống và không gian số. Trong đó, tri thức được mở rộng, lan tỏa mạnh mẽ hơn nhờ công nghệ, tạo điều kiện để công chúng tiếp cận linh hoạt và đa dạng.

Dịp này, tại thư viện tổ chức hoạt động tương tác, hướng tới giới trẻ như tọa đàm “Người trẻ đọc gì trong thời đại số”, các cuộc thi thiết kế bìa sách, chương trình “Cùng AI kể chuyện”, “Trạm sách cộng đồng”, hay hoạt động đổi, tặng sách.

Chuỗi trải nghiệm được kỳ vọng góp phần lan tỏa văn hóa đọc, thúc đẩy tinh thần sáng tạo.

Nhiều góc đọc sách được trưng bày đẹp, thu hút các bạn đọc nhỏ tuổi

VĨNH XUÂN