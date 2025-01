Bộ NN-PTNT đề nghị kiểm soát thực phẩm bẩn dịp tết

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định, việc kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc và chất lượng thực phẩm không chỉ đảm bảo an toàn cho người dân mà còn góp phần duy trì niềm tin vào thị trường thực phẩm trong nước, đặc biệt là trong giai đoạn nhu cầu tiêu dùng tăng đột biến vào dịp Tết Nguyên đán.

Người tiêu dùng chọn mua thịt heo tại chợ Tân Chánh Hiệp, quận 12, TPHCM

Ngày 19-1, thông tin từ Bộ NN-PTNT cho biết, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến vừa ký công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị tăng cường công tác quản lý và kiểm soát hoạt động giết mổ động vật nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Đây là thời điểm nhu cầu tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm tăng cao, đồng thời cũng là lúc nguy cơ mất an toàn thực phẩm và dịch bệnh bùng phát trở nên nghiêm trọng hơn.

Theo nội dung công văn, trong thời gian qua, nhiều cơ sở giết mổ trái phép đã bị phát hiện vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm. Các trường hợp tiêu cực bao gồm tình trạng thu gom heo bệnh, gia cầm chết để giết mổ và chế biến thành thực phẩm như giò, chả, xúc xích, kinh doanh thịt không rõ nguồn gốc. Những hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng mà còn làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh động vật và ô nhiễm môi trường.

Để chấn chỉnh, Bộ NN-PTNT đề nghị các tỉnh, thành phố thực hiện các biện pháp quyết liệt, trong đó có việc thanh tra đột xuất các cơ sở giết mổ và xử lý nghiêm các cơ sở hoạt động trái phép hoặc không đáp ứng yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. Đặc biệt, các cơ sở nhỏ lẻ giết mổ động vật chết do dịch bệnh, không qua kiểm dịch sẽ bị đình chỉ hoạt động.

Theo Bộ NN-PTNT, cần xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan như thú y, công an, quản lý thị trường, y tế… để kiểm soát tốt hơn tình hình vận chuyển, giết mổ động vật và đảm bảo an toàn thực phẩm. Người dân cần tránh sử dụng các sản phẩm thịt không rõ nguồn gốc hoặc không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thực phẩm trong dịp tết, Bộ NN-PTNT cũng chỉ đạo tăng cường năng lực của hệ thống thú y từ cấp xã đến cấp tỉnh, đảm bảo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ kiểm dịch, phòng chống dịch bệnh và kiểm soát giết mổ. Các địa phương cần thực hiện nghiêm túc các quy định và chỉ đạo liên quan để bảo vệ sức khỏe người dân, ổn định thị trường thực phẩm trong dịp lễ quan trọng nhất của năm.

VĂN PHÚC