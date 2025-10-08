Bộ Quốc phòng điều máy bay cứu trợ vùng bị lũ cô lập ở Lạng Sơn

Trung đoàn 916 (Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) đã cơ động cứu trợ, giúp đỡ nhân dân xã Vân Nham và xã Yên Bình (tỉnh Lạng Sơn) bị cô lập do lũ lụt, hậu quả của bão số 11.

Sáng 8-10, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã chỉ đạo Sư đoàn 371 sử dụng trực thăng của Trung đoàn 916 cơ động đi cứu trợ, giúp đỡ nhân dân xã Vân Nham, xã Yên Bình và xã Tuấn Sơn thuộc tỉnh Lạng Sơn bị cô lập do lũ lụt, hậu quả của bão số 11 gây ra. Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ trực tiếp theo dõi và chỉ đạo bay cứu trợ.

Lãnh đạo Quân chủng PK-KQ cùng các đơn vị liên quan họp bàn kế hoạch bay trước giờ xuất phát, làm nhiệm vụ. Ảnh: QUÂN CHỦNG PK-KQ

Bốc xếp hàng hóa cứu trợ lên máy bay. Ảnh: QUÂN CHỦNG PK-KP

Bốc xếp hàng hóa cứu trợ trên máy bay. Video: QUÂN CHỦNG PK-KP

Đúng 9 giờ 50 phút, chiếc trực thăng Mi-171 và 10 giờ 15 phút 1 chiếc trực thăng Mi-17 cất cánh, vận chuyển hàng cứu trợ đến giúp bà con nhân dân xã Vân Nham và xã Yên Bình thuộc tỉnh Lạng Sơn. Tiếp đó, lúc 11 giờ 51 phút, chiếc Mi-17 còn lại cất cánh, vận chuyển hàng cứu trợ đến bà con nhân dân xã Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Mỗi máy bay chở khoảng 2 tấn hàng nhu yếu phẩm: mì ăn liền, nước uống, lương khô, áo phao, sữa...

Các thành viên tổ bay vận chuyển và thả hàng cứu trợ xuống xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: QUÂN CHỦNG PK-KQ

Quang cảnh xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn bị nước lũ cô lập. Ảnh: QUÂN CHỦNG PK-KQ

Các thành viên tổ bay vận chuyển và thả hàng cứu trợ xuống xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn. Video: QUÂN CHỦNG PK-KQ

Tin từ Bộ Quốc phòng cũng cho biết, trong mấy ngày qua, quân đội đã triển khai 4 mũi ứng cứu các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn – những vùng bị ngập lụt diện rộng do hoàn lưu bão số 11 gây ra. Tổng cộng hơn 30.000 cán bộ, chiến sĩ và hàng ngàn phương tiện cứu hộ được huy động để thực hiện nhiệm vụ, giúp người dân sơ tán đến những nơi an toàn, gia cố các tuyến đê kè xung yếu, giúp chính quyền và người dân bảo vệ tài sản, hoa màu, khắc hậu hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống…

TRẦN BÌNH