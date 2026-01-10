Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành 4 nghị quyết quan trọng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành 4 nghị quyết quan trọng về quy hoạch tổng thể quốc gia, phân loại đô thị, tiêu chuẩn đơn vị hành chính và chương trình công tác năm 2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Báo SGGP Online xin trân trọng giới thiệu nội dung tóm tắt và đăng kèm toàn văn các nghị quyết này.

Quang cảnh một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Nghị quyết số 252/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 9-1-2023 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tập trung điều chỉnh các quan điểm, tầm nhìn và mục tiêu phát triển chiến lược. Trong đó, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phấn đấu đến năm 2050, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 38.000 USD. Nghị quyết cũng quy định cụ thể về tổ chức không gian phát triển dựa trên 6 vùng kinh tế - xã hội, các vùng động lực quốc gia và các hành lang kinh tế ưu tiên (như hành lang Bắc - Nam, Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh...).

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày Quốc hội thông qua (ngày 10-12-2025).

>>> Mời bạn đọc xem toàn văn Nghị quyết số 252/2025/QH15 TẠI ĐÂY

Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị quy định chi tiết về mục đích, nguyên tắc, tiêu chí và tiêu chuẩn để phân loại đô thị nhằm làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, quản lý và phát triển hệ thống đô thị toàn quốc. Đô thị được phân thành các loại: Đặc biệt, I, II, III, IV và V dựa trên các tiêu chí về vai trò, vị trí, trình độ phát triển kinh tế - xã hội, quy mô và mật độ dân số, cũng như hạ tầng kỹ thuật. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Các đô thị đã được công nhận loại đô thị trước ngày nghị quyết này có hiệu lực thì tiếp tục được xác định theo loại đô thị đó (ví dụ: Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ tiếp tục là đô thị loại I).

>>> Mời bạn đọc xem toàn văn Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 TẠI ĐÂY

Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính (ĐVHC) quy định cụ thể các tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích tự nhiên đối với từng loại ĐVHC nông thôn (tỉnh, huyện, xã) và ĐVHC đô thị (thành phố, quận, thị xã, phường). Đồng thời, quy định chi tiết trình tự, thủ tục lập đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính và đổi tên ĐVHC.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Các ĐVHC đã được hình thành trước ngày nghị quyết có hiệu lực thì không phải đánh giá lại các tiêu chuẩn theo quy định mới.

>>> Mời bạn đọc xem toàn văn Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 TẠI ĐÂY

Nghị quyết số 1946/NQ-UBTVQH15 về chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2026 đã xác định các nhiệm vụ then chốt trong năm 2026, đặc biệt là công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Nghị quyết cũng nêu rõ kế hoạch triển khai các kỳ họp Quốc hội, công tác lập pháp (xem xét các dự án luật, pháp lệnh), công tác giám sát tối cao, đối ngoại và dân nguyện để đảm bảo hoạt động của Quốc hội chuyên nghiệp, hiệu quả và minh bạch. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 24-12-2025 để triển khai các kế hoạch cho năm 2026.

>>> Mời bạn đọc xem toàn văn Nghị quyết số 1946/NQ-UBTVQH15 TẠI ĐÂY

ANH PHƯƠNG