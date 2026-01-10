Xã hội

Hà Nội: Tai nạn nghiêm trọng trên cầu vượt ngã tư Vọng khiến 1 người thiệt mạng

SGGPO

Khoảng 6 giờ, ngày 10-1, trên cầu vượt ngã tư Vọng (đường Giải Phóng, hướng ra bến xe Giáp Bát) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô và 1 xe máy, khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, 1 chiếc ô tô đã va chạm với xe máy do ông T.T.H. (sinh năm 1963) điều khiển. Sau cú tông mạnh, chiếc ô tô này tiếp tục tông liên tiếp vào 2 ô tô khác di chuyển cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến người đàn ông điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, các phương tiện liên quan đều bị hư hỏng, nhiều mảnh vỡ văng ra mặt đường. Tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng khiến giao thông qua khu vực cầu vượt ngã tư Vọng gặp nhiều khó khăn, ùn ứ cục bộ kéo dài.

Tai nan cau vuot nga tu Vong 3.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TIẾN CƯỜNG
Tai nan cau vuot nga tu Vong 2.jpg

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông cùng các đơn vị chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển qua khu vực cầu vượt ngã tư Vọng nhằm giảm ùn tắc giao thông.

Tai nan cau vuot nga tu Vong 4.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TIẾN CƯỜNG
Tai nan cau vuot nga tu Vong 1.jpg

Do sáng 10-1, hầu hết người lao động và học sinh vẫn đi làm, đi học theo lịch nghỉ bù dịp Tết Dương lịch 2026 vừa qua, nên vụ tai nạn đã khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng trên tuyến đường Giải Phóng và những tuyến lân cận như Trường Chinh, Phương Mai, Đại La, Lê Duẩn…

TIẾN CƯỜNG

Từ khóa

Cầu vượt Vọng T.T.H Tết Dương lịch 2026 Năm 1963 Ngã Tư Vọng Đại La Nghỉ bù Đường Giải Phóng Văng ra Mảnh vỡ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn