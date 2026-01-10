Hà Nội: Tai nạn nghiêm trọng trên cầu vượt ngã tư Vọng khiến 1 người thiệt mạng

Khoảng 6 giờ, ngày 10-1, trên cầu vượt ngã tư Vọng (đường Giải Phóng, hướng ra bến xe Giáp Bát) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô và 1 xe máy, khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, 1 chiếc ô tô đã va chạm với xe máy do ông T.T.H. (sinh năm 1963) điều khiển. Sau cú tông mạnh, chiếc ô tô này tiếp tục tông liên tiếp vào 2 ô tô khác di chuyển cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến người đàn ông điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, các phương tiện liên quan đều bị hư hỏng, nhiều mảnh vỡ văng ra mặt đường. Tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng khiến giao thông qua khu vực cầu vượt ngã tư Vọng gặp nhiều khó khăn, ùn ứ cục bộ kéo dài.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông cùng các đơn vị chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển qua khu vực cầu vượt ngã tư Vọng nhằm giảm ùn tắc giao thông.

Do sáng 10-1, hầu hết người lao động và học sinh vẫn đi làm, đi học theo lịch nghỉ bù dịp Tết Dương lịch 2026 vừa qua, nên vụ tai nạn đã khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng trên tuyến đường Giải Phóng và những tuyến lân cận như Trường Chinh, Phương Mai, Đại La, Lê Duẩn…

