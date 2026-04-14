Bổ sung ưu đãi vượt trội cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp văn hóa, giải trí

Tiếp tục phiên họp thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), ngày 14-4, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam đã được UBTVQH cho ý kiến hoàn thiện.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận về vấn đề này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị, cơ quan soạn thảo xem xét kỹ lưỡng về tên của dự thảo Nghị quyết; rà soát để cụ thể hóa cơ bản những yêu cầu của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; nghiên cứu để các cơ chế, chính sách đột phá, đặc thù bảo đảm cụ thể, mạnh mẽ hơn.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, dự thảo cần có điều khoản giao Chính phủ, địa phương, các đơn vị sự nghiệp thí điểm các cơ chế, chính sách mới, đột phá chưa được quy định trong dự thảo nghị quyết để phát huy tối đa sự sáng tạo của nhân dân trong lĩnh vực văn hóa.

Về cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các công trình, dự án trọng điểm về văn hóa, thể thao, UBTVQH thống nhất áp dụng các cơ chế đặc thù đối với các dự án lớn, quan trọng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, bao gồm cả ưu đãi về đất đai; phân cấp, phân quyền trong cấp phép; cơ chế lựa chọn nhà đầu tư và điều chỉnh quy hoạch nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện và đồng ý giao Chính phủ quy định chi tiết.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Trịnh Thị Thủy trình bày báo cáo tóm tắt dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Nhận định cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển văn hóa là rất quan trọng, UBTVQH cho rằng cần nghiên cứu bổ sung những cơ chế, chính sách mạnh mẽ hơn nữa.

UBTVQH cũng thống nhất định hướng phát triển có trọng tâm, trọng điểm một số ngành công nghiệp văn hóa; đồng thời đề nghị, nghiên cứu bổ sung các chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội đối với các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí.

Đối với cơ chế ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực văn hóa, UBTVQH đề nghị tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ lưỡng về các chính sách để phù hợp với yêu cầu tại Kết luận số 18-KL/TW của Bộ Chính trị về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.

Về chính sách đãi ngộ phát triển tài năng, nhân lực đặc thù trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, UBTVQH đề nghị rà soát kỹ lưỡng các đối tượng liên quan đến chính sách đãi ngộ phát triển tài năng, nhân lực đặc thù trong lĩnh vực văn hóa; tránh trường hợp bỏ sót các đối tượng được thụ hưởng.

Về cơ chế đặt hàng khoán chi đối với hoạt động sáng tạo văn hóa sử dụng ngân sách nhà nước, cần tiếp tục rà soát các nội dung như trong danh mục nhiệm vụ hoạt động được áp dụng khoán, phương thức xác định mức khoán, tiêu chí đánh giá kết quả.

ANH PHƯƠNG