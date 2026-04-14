TPHCM: Mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội

Ngày 14-4, lãnh đạo Sở Nội vụ TPHCM làm việc với đoàn công tác của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam, đã trao đổi về hợp tác nâng cao hoạt động quản trị nguồn lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, đảm bảo an sinh xã hội…

Trao đổi với đoàn ILO, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền cho biết, thời gian qua, TPHCM chú trọng nâng cao chất lượng nguồn lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa để người lao động gắn bó với doanh nghiệp, với TPHCM.

Thành phố đang nỗ lực nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện sống của người lao động. Đồng thời, chủ động, linh hoạt các cơ chế, chính sách phù hợp và hiệu quả, cân đối cung - cầu trong lao động và việc làm trong những ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển…

TPHCM hiện có trên 7,5 triệu người lao động đang làm việc, tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 86,7%.

Sở Nội vụ TPHCM mong muốn ILO hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm và các phương pháp kết nối cung - cầu hiệu quả từ các quốc gia có thị trường lao động phát triển. Đồng thời, hỗ trợ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và triển khai các chính sách an sinh xã hội, phát triển việc làm bền vững đối với khu vực lao động phi chính thức. Việc này nhằm góp phần mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội, nâng cao năng lực ứng phó với những biến động của thị trường lao động trong bối cảnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh…

Bà Sinwon Park, Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam, cho biết ILO nhận thấy sự nỗ lực của TPHCM trong việc nâng cao hiệu quả quản trị lao động, củng cố an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động và cộng đồng doanh nghiệp; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ.

Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn phối hợp với Sở Nội vụ TPHCM trong việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa giữa người lao động và doanh nghiệp, nhất là trong các ngành nghề thâm dụng lao động. Bên cạnh đó là công tác phát triển kỹ năng cho người lao động; an toàn vệ sinh lao động; an sinh xã hội; kết nối cung - cầu lao động, phát triển nguồn lao động chất lượng cao.

NGÔ BÌNH