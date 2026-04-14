Khánh Hòa: Phát hiện loạt phương tiện vượt rào chắn đường sắt

Ngày 14-4, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ ngày 1 đến 12-4, thông qua hệ thống camera giám sát, đã phát hiện, lập biên bản xử lý 89 trường hợp vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông đường sắt, với tổng số tiền xử phạt khoảng 60 triệu đồng.

Hình ảnh các phương tiện vượt rào chắn đường sắt. Video: CSGT Khánh Hòa

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: không chấp hành tín hiệu đèn đỏ tại đường ngang, cố tình vượt khi cần chắn đã hạ, dừng đỗ phương tiện trong phạm vi hành lang an toàn đường sắt.

Đáng chú ý, trong ngày 11-4, tại các đường ngang có cảnh báo và gác chắn tự động ở Km1291+282 và Km1236+168, lần lượt một xe container và một xe tải cố tình vượt rào chắn khi đã có tín hiệu tàu đang đến. Các vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa an toàn của tài xế và đoàn tàu.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, việc tăng cường xử lý vi phạm thông qua hệ thống camera giám sát và thiết bị ghi nhận hình ảnh nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt, nhất là tại các vị trí đường ngang, lối đi tự mở tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành tín hiệu đèn, chuông cảnh báo và rào chắn tại các đường ngang giao cắt với đường sắt; tuyệt đối không vượt qua khi barie đang đóng hoặc đang dịch chuyển nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi giám sát, kết hợp tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông tại các điểm giao cắt đường sắt – đường bộ.

HIẾU GIANG