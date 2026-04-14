Dứt khoát đưa cơ sở 2 của hai bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức vào hoạt động trong quý 2

Ngày 14-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Y tế về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao của Bộ Y tế, trong đó có nội dung liên quan 2 dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Bộ Y tế, ý kiến phát biểu của các bộ, cơ quan và ý kiến của các Phó Thủ tướng, Thủ tướng Lê Minh Hưng kết luận cuộc họp nêu rõ, Chính phủ đang quyết liệt, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề, dự án tồn đọng kéo dài, quyết tâm xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, trong đó có những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần làm việc theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là nhiệm vụ rất rõ, có thời hạn, có đầu mối, đo lường bằng kết quả cụ thể; giao các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo, làm việc với các bộ, ngành liên quan để tháo gỡ, xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc.

Với dự án xây dựng cơ sở 2 của 2 bệnh viện, Thủ tướng chỉ đạo các Bộ: Y tế, Xây dựng, Quốc phòng, Công an theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung huy động tối đa nguồn lực, khẩn trương xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, hoàn thiện các hồ sơ trong thi công, nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy, cấp phép môi trường và hoàn thành các công việc còn lại, dứt khoát đưa 2 bệnh viện đi vào hoạt động trong quý 2-2026 theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù để vận hành hoạt động của 2 bệnh viện, hoàn thành chậm nhất trong tháng 4-2026.

Về một số nhiệm vụ khác, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và hoàn thiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần cho người dân, trong đó có một số đối tượng ưu tiên ngay trong năm 2026, nhất là ở vùng sâu, vùng xa…

Thủ tướng cũng cho ý kiến về các kiến nghị, đề xuất liên quan thanh toán các chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán, vượt tổng mức thanh toán giai đoạn 2018-2022; chuẩn bị triển khai các dự án đầu tư công theo kế hoạch trung hạn; điều chỉnh chế độ phụ cấp ưu đãi và phụ cấp đặc thù; tính toán kỹ lưỡng lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế; Đề án hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; cơ chế thử nghiệm chính sách trong lĩnh vực y tế…

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trực tiếp chỉ đạo, làm việc với Bộ Y tế về triển khai các nhiệm vụ được giao.

