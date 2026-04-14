Hà Nội: Cháy chung cư giữa trưa, cư dân hốt hoảng sơ tán

Trưa 14-4, một vụ cháy xảy ra tại căn hộ trong chung cư Tân Hồng Hà (số 2 Vương Thừa Vũ, phường Khương Đình, Hà Nội) khiến nhiều cư dân hoảng hốt sơ tán.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, lửa bất ngờ bùng phát từ căn hộ số 604 tại tầng 6 của tòa nhà. Căn hộ này được cho thuê làm văn phòng, bên trong chứa nhiều giấy tờ, vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen dày đặc theo hành lang và tràn ra ngoài qua cửa sổ.

Khu vực tầng 6 xảy ra vụ cháy

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân hô hoán, đồng thời báo lực lượng chức năng. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC khu vực 9, 10, 13 nhanh chóng điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường. Lực lượng triển khai xe thang tiếp cận tầng 6, phá cửa kính để phun nước dập lửa từ bên ngoài, đồng thời hướng dẫn 3 người sống ở tầng 6 di chuyển xuống tầng 1 an toàn.

Đến khoảng 12 giờ 45 phút, đám cháy được dập tắt. Vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản, giấy tờ bên trong căn hộ đã bị thiêu rụi.

Dù đám cháy đã được khống chế, song do lo ngại nguy cơ mất an toàn, nhiều cư dân vẫn tập trung dưới tòa nhà để theo dõi tình hình.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chung cư Tân Hồng Hà cao 24 tầng (bao gồm cả tầng hầm), từ tầng 1 đến tầng 5 được sử dụng làm khu thương mại, dịch vụ và cho thuê kinh doanh.

