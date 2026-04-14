TPHCM: Thẩm tra đề xuất miễn vé 135 tuyến xe buýt, miễn phí hạ tầng cảng biển

Sáng 14-4, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM tổ chức thẩm tra các tờ trình của UBND Thành phố liên quan 2 chính sách lớn tác động trực tiếp đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ông Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM, chủ trì.

Tại phiên thẩm tra, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Bùi Hoài An cho biết, thành phố hiện có 180 tuyến xe buýt với 2.432 phương tiện, phục vụ khoảng 270.000 lượt hành khách mỗi ngày; trong đó hơn 55% phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

TPHCM đề xuất miễn vé đối với 135 tuyến xe buýt từ tháng 8-2026 đến hết ngày 31-12-2026, với tổng kinh phí khoảng 930 tỷ đồng từ ngân sách.

Theo đánh giá, đây là giải pháp an sinh xã hội, đồng thời tạo động lực để người dân chuyển từ phương tiện cá nhân sang giao thông công cộng. Trong các đợt miễn vé trước đây, lượng hành khách tăng từ 20% đến 34%.

Thành phố cũng đề xuất miễn phí sử dụng hạ tầng cảng biển nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Theo ông Bùi Hoài An, trong bối cảnh chi phí logistics, vận tải, nhiên liệu tăng cao, chính sách này sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, duy trì đơn hàng, ổn định sản xuất.

Theo tính toán, mức thu phí hạ tầng cảng biển hiện khoảng 2.390 tỷ đồng mỗi năm. Nếu miễn trong 3 năm, từ ngày 1-5-2026 đến 30-4-2029, tổng mức hỗ trợ gián tiếp cho doanh nghiệp khoảng 7.170 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Công Danh cho biết, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM cơ bản thống nhất với 2 đề xuất của UBND Thành phố; đồng thời đề nghị UBND Thành phố và các sở, ngành tiếp tục rà soát, bổ sung, làm rõ thêm các số liệu minh chứng liên quan.

CẨM NƯƠNG - CHÂU VŨ