Gia Lai: Thu hoạch mía bị cháy để giảm bớt thiệt hại

Ngày 14-4, ông Hồ Văn Thảo, Bí thư Đảng ủy xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã đề nghị các nhà máy đường đẩy nhanh tiến độ thu mua mía cháy nhằm hạn chế thiệt hại cho người dân.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 13-4 tại khu vực trồng mía giáp ranh xã Phú Túc và xã Ia Rsai, khiến hàng chục ha mía bị thiêu cháy. Trưa 14-4, phóng viên có mặt tại hiện trường, ghi nhận cánh đồng mía bị cháy đen. Trên cánh đồng, nhiều đám mía chỉ còn trơ thân, lá cháy khô dựng đứng. Hàng chục người dân tất bật chặt mía bị cháy, bó thành từng đống để kịp thời tiêu thụ, vớt vát phần nào thiệt hại.

Từng vạt mía cháy đã được người dân chặt. Ảnh: HỮU PHÚC

Ông Đoàn Văn Thuyến (tổ 10, xã Phú Túc) cho biết, thời điểm xảy ra cháy, gia đình ông huy động hơn 10 người dập lửa nhưng không thể khống chế, đành bất lực nhìn 5ha mía bị thiêu rụi.

Mía cháy rụi. Ảnh: HỮU PHÚC

Theo lãnh đạo Đảng ủy xã Phú Túc, qua kiểm tra thực tế, diện tích mía bị cháy khoảng 28ha của 12 hộ dân thuộc hai xã Ia Rsai và Phú Túc; khu vực cháy nằm trên địa bàn xã Ia Rsai. Hiện các nhà máy đường đã đưa xe vào thu mua mía cháy cho người dân.

Người dân chặt mía cháy để bán. Ảnh: HỮU PHÚC
Một diện tích mía bị cháy. Ảnh: HỮU PHÚC
Ông Đoàn Văn Thuyến bên mía bị cháy. Ảnh: HỮU PHÚC
Cánh đồng mía bị cháy. Ảnh: HỮU PHÚC
Công nhân thu hoạch mía cháy nghỉ ngơi tại cánh đồng mía. Ảnh: HỮU PHÚC
Người dân buồn bã bên cánh đồng mía bị cháy. Ảnh: HỮU PHÚC
HỮU PHÚC

Tin cùng chuyên mục

