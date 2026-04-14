Từ ngày 16-4, miền Bắc mưa dông diện rộng

Theo các chuyên gia khí tượng - thủy văn, từ ngày 16-4, một rãnh gió mùa tăng cường sẽ dịch chuyển xuống miền Bắc, gây ra đợt mưa dông diện rộng sau chuỗi ngày nắng nóng.

Đợt mưa này hình thành trong bối cảnh các hình thế thời tiết chuyển pha, tạo điều kiện phát triển dông trên diện rộng.

Trời chuyển mưa ở Hà Nội. Ảnh: PHÚC HẬU

Phạm vi mưa bao trùm nhiều khu vực, tập trung tại trung du, miền núi Tây Bắc và một số khu vực vùng núi phía Bắc. Mưa chủ yếu xuất hiện theo dạng các ổ dông, phát triển dọc theo địa hình vùng núi, có tính cục bộ theo không gian và thời gian.

Nguyên nhân được xác định do rãnh gió mùa kết hợp với dòng gió Đông tăng cường, hội tụ với gió Tây khô nóng từ phía Tây. Quá trình hội tụ này diễn ra rõ nét tại khu vực vùng núi. Đồng thời, rãnh gió Tây trên cao hoạt động yếu nhưng vẫn góp phần làm tăng tính bất ổn của khí quyển, qua đó gia tăng nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Các chuyên gia khí tượng - thủy văn cảnh báo, trong thời gian xảy ra dông có thể xuất hiện mưa đá, tố lốc và gió giật mạnh. Người dân tại khu vực vùng núi, trung du cần theo dõi sát các bản tin cảnh báo để chủ động phòng tránh.

Theo các chuyên gia khí tượng - thủy văn, đợt mưa này có thể kéo dài từ ngày 16 đến khoảng ngày 21-4. Trong khoảng thời gian này, một số khu vực có thể xuất hiện mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn.

Tại miền Nam, các cơn dông có xu hướng hình thành nhưng bị gió Đông Nam đẩy lệch về khu vực ven biên giới Tây Nam, nên mưa phân bố không đều. Khu vực Đông Nam bộ, trong đó có TPHCM, mưa xuất hiện nhưng không đáng kể, lượng mưa thấp.

Theo dữ liệu dự báo 10 ngày của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đến ngày 19-4, TPHCM có khả năng xuất hiện mưa rào với lượng nhỏ, sau đó duy trì trạng thái đan xen giữa nhiều mây và mưa trong những ngày tiếp theo.

Sau ngày 23-4, miền Bắc và Bắc Trung bộ tiếp tục xuất hiện các đợt mưa xen kẽ nắng do rãnh gió mùa tăng cường. Tây Nguyên tiếp tục có mưa. Đông Nam bộ kết thúc đợt mưa vào ngày 23-4 để chuyển sang một đợt nắng nóng diện rộng, nền nhiệt có thể tương đương các ngày nắng nóng trước đó.

PHÚC VĂN