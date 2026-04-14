Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Suối Bông Trang

Ngày 14-4, Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp với phường Chánh Phú Hòa tổ chức lễ động thổ quy tập hài cốt liệt sĩ (giai đoạn 2) tại Suối Bông Trang, khu phố 1B, phường Chánh Phú Hòa (TPHCM).

Phát biểu tại lễ độn thổ, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM mong muốn UBND phường Chánh Phú Hòa, Công ty cổ phần cao su Phước Hòa tạo điều kiện tốt nhất để các lực lượng tổ chức đào tìm để sớm đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Ngay sau lễ động thổ, các lực lượng tiến hành đào tìm tại khu vực đã xác định. Việc quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM Nguyễn Đình Chuẩn thắp hương, động thổ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Vị trí được xác định là khu mộ tập thể của nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 9 và lực lượng vũ trang địa phương đã hy sinh trong trận chiến đấu tập kích oanh liệt vào đội hình quân địch hành quân mang tên "Rolling Stone" (Hòn đá lăn) tại địa bàn Suối Bông Trang - Nhà Đỏ vào khoảng cuối tháng 2-1966.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn theo dõi bản đồ vị trí khu quy tập

Do điều kiện chiến trường ác liệt, nhiều chiến sĩ hy sinh trong trận chiến đấu đã được chôn cất vội vàng.

Trước đó, từ ngày 19-11 đến 19-12-2025 (giai đoạn 1), Ban Chỉ đạo 515 TPHCM đã triển khai công tác tìm kiếm nhưng vẫn chưa phát hiện được hài cốt liệt sĩ.

Các lực lượng tiến hành đào tìm tại khu vực đã xác định

Sau khi kết thúc giai đoạn 1, Bộ Tư lệnh Thành phố phối hợp với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, các cựu chiến binh Sư đoàn 9, cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thu thập, bổ sung thông tin, tọa độ, hình ảnh phục vụ công tác xác minh.

Qua tổng hợp, phân tích các nguồn, bước đầu đã khoanh vùng, xác định vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ cách khu vực đào tìm giai đoạn 1 khoảng 100m, thuộc khu đất của Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa.

TÂM TRANG