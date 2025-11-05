Gia Lai sẵn sàng sơ tán hàng trăm ngàn dân trước bão số 13

Chiều 5-11, Đoàn công tác Quân khu 5 do Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu cùng Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì hội nghị triển khai công tác phòng, chống, ứng phó bão số 13.

Theo lực lượng chức năng, bão số 13 đang tiến nhanh vào đất liền, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Gia Lai với diễn biến phức tạp. Để chủ động ứng phó, hơn 4.300 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị của Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 cùng gần 300 phương tiện, xe thiết giáp đã được huy động, sẵn sàng cơ động khi có tình huống.

Lãnh đạo Quân khu 5 thông tin tại hội nghị

Các đơn vị duy trì 100% quân số trực, thường xuyên bám địa bàn, phối hợp chính quyền vận động, sơ tán 36.806 hộ dân với hơn 126.000 nhân khẩu tại khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu đến nơi an toàn. Trên biển, lực lượng biên phòng đã kêu gọi 5.197 tàu với 36.379 ngư dân vào nơi tránh trú; đồng thời hướng dẫn 575 tàu/4.025 ngư dân còn hoạt động trên biển di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

Hiện, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã thành lập 3 sở chỉ huy lâm thời, 5 tổ cơ động, sẵn sàng tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên các hướng; đồng thời bảo đảm đầy đủ công tác hậu cần, kỹ thuật, dự trữ lương thực, thực phẩm phục vụ 7 ngày cho lực lượng ứng phó và khắc phục hậu quả bão.

Lực lượng quân đội thử nghiệm thiết bị bay không người lái

Dự kiến, tỉnh Gia Lai sẽ di dời 100.000 hộ dân với gần 400.000 nhân khẩu ở các vùng xung yếu trước 19 giờ tối 5-11. Quá trình sơ tán trong bão, tỉnh sẽ trích ngân sách để hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, qua kiểm tra thực tế một số địa bàn xung yếu phía Đông, người dân đã chủ động triển khai biện pháp phòng chống và đồng thuận di dời.

Hiện tỉnh tập trung di dời dân ở 3 khu vực xung yếu: ven biển, ngập lụt và sạt lở. Riêng khu vực ngập lụt, địa phương đã tính toán các mức đỉnh lũ lịch sử để chủ động phương án sơ tán.

Đối với các hồ đập trên địa bàn, tỉnh đang chỉ đạo các lực lượng liên quan triển khai xả lũ theo quy trình để đón lũ mới. UBND tỉnh chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh huy động lực lượng, phương tiện đến các điểm xung yếu; bố trí máy ủi, máy xúc tại các tuyến giao thông trọng điểm phòng sạt lở, chia cắt.

“Tỉnh xác định phòng là chính, tập trung cao nhất cho nhiệm vụ ứng phó bão số 13. Tuy nhiên, do bão rất mạnh, tỉnh đề nghị Quân khu 5 tăng cường lực lượng, phương tiện, đảm bảo công tác ứng phó đạt hiệu quả cao”, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu các đơn vị quán triệt nghiêm túc các công điện của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân khu 5; duy trì chặt hệ thống thông tin, chế độ trực các cấp; theo dõi sát diễn biến bão, thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, phối hợp chặt với lực lượng chức năng, sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống khi bão đổ bộ.

Lực lượng biên phòng tỉnh Gia Lai hỗ trợ ngư dân ven biển di dời ngư cụ lên cao

Lãnh đạo Bộ NN-MT kiểm tra công tác chống bão tại Gia Lai

Sẵn sàng trực chiến 24/24 trong mưa bão Chiều 5-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn ban hành công điện khẩn yêu cầu các đồng chí phụ trách Sở Chỉ huy tiền phương và các tổ công tác địa bàn trực 24/24 giờ tại vị trí được phân công để chủ động ứng phó với bão số 13.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, các lực lượng ứng phó thiên tai tại địa phương phải khẩn trương kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống bão, mưa lũ theo phương châm “4 tại chỗ”, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra. Từ ngày 5-11-2025, các tổ công tác tuyệt đối không rời vị trí, không tự ý về nhà trong thời gian bão và mưa lũ để bảo đảm chỉ huy, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Mọi diễn biến phải được báo cáo đầy đủ về UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

NGỌC OAI