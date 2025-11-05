Xã hội

Huế khẩn cấp ứng phó với bão số 13

SGGPO

Cùng với việc nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, các lực lượng vũ trang TP Huế tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 13.

Bộ đội Biên phòng TP Huế bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh bão số 13

Tối 5-11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế chỉ đạo các đơn vị tuyến biển ở TP Huế đồng loạt bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh trú bão số 13.

z7192120470831_9499c801383f91cab8a2dbdb29eb93ac.jpg
z7192120423196_7306afe92c15853133de2da2bd7071c8.jpg
Bộ đội Biên phòng TP Huế hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền tránh bão số 13

TP Huế có 1.049 phương tiện với 7.247 lao động hoạt động nghề cá. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế chủ động kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức hướng dẫn, kiểm đếm, hỗ trợ neo đậu và sắp xếp phương tiện bảo đảm an toàn cho ngư dân và tàu cá.

IMG 05.jpg
IMG 07.jpg
Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế sẵn sàng lực lượng và phương tiện ứng phó bão số 13

Cùng ngày, tại Trung đoàn 6, Bộ CHQS TP Huế đã báo động kiểm tra quân số, trang bị phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai. Đồng thời chỉ đạo đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng cứu nạn cứu hộ, nắm chắc diễn biến, đường đi của bão, tuyệt đối không được lơ là chủ quan, chuẩn bị tốt các phương án, kế hoạch để ứng phó hiệu quả với bão và mưa lũ.

Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt (BĐBP TP Huế) huy động cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng, chính quyền và người dân sử dụng bao tải, cát, đá để san lấp, khắc phục lại điểm sạt lở mố cầu Cư Xo, thôn Cư Xo, xã A Lưới 4, nhằm đảm bảo an toàn cho bà con đi lại.

z7192120495615_ccf2f1928e53523bab639605c96fd130.jpg
Khắc phục sạt lở Sạt lở Pê Ke, xã A Lưới 1

Tại khu vực đèo Pê Ke (Km317 H2, đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Lưới 1) xảy ra sạt lở, đất đá chắn ngang mặt đường gây gián đoạn giao thông. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khắc phục bước đầu, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Cùng ngày, ngoài việc triển khai các biện pháp ứng phó bão số 13, Công an TP Huế huy động các lực lượng về cơ sở giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tại xã Quảng Điền, TP Huế, lực lượng Công an xã đã phối hợp cùng chính quyền và người dân tập trung khắc phục đoạn sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đê xung yếu tại thôn Niêm Phò (thuộc lưu vực sông Bồ).

Đây là đoạn đê giữ vai trò quan trọng trong việc ngăn lũ, bảo vệ khu dân cư và tuyến giao thông phục vụ 3 hộ dân thôn Niêm Phò, 45 hộ dân thôn Phò Nam A cùng 4 thôn khác của xã Đan Điền.

gen-n-ảnh 1.jpg
gen-n-ảnh 3.jpg
gen-n-ảnh 4.jpg
gen-o-ảnh 6.jpg
Các đơn vị thuộc Công an TP Huế nỗ lực hỗ trợ người dân và chính quyền địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ

Tại xã Long Quảng, mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng tại km34 tỉnh lộ 14B, với khối lượng đất đá lớn, chia cắt giao thông. Công an xã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đặt biển cảnh báo, chốt chặn hai đầu điểm sạt lở, hướng dẫn người dân lưu thông an toàn theo tuyến đường liên xã về Nam Đông – Khe Tre.

Tin liên quan
VĂN THẮNG

Từ khóa

Bộ CHQS TP Huế Trung đoàn 6 A Lưới 1 Đèo Pê Ke Pháo hiệu Ban Chỉ huy Kalmaegi Tàu thuyền BĐBP A Lưới bão số 13

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn