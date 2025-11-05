Huế khẩn cấp ứng phó với bão số 13

Cùng với việc nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, các lực lượng vũ trang TP Huế tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 13.

Bộ đội Biên phòng TP Huế bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh bão số 13

Tối 5-11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế chỉ đạo các đơn vị tuyến biển ở TP Huế đồng loạt bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh trú bão số 13.

Bộ đội Biên phòng TP Huế hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền tránh bão số 13

TP Huế có 1.049 phương tiện với 7.247 lao động hoạt động nghề cá. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế chủ động kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức hướng dẫn, kiểm đếm, hỗ trợ neo đậu và sắp xếp phương tiện bảo đảm an toàn cho ngư dân và tàu cá.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế sẵn sàng lực lượng và phương tiện ứng phó bão số 13

Cùng ngày, tại Trung đoàn 6, Bộ CHQS TP Huế đã báo động kiểm tra quân số, trang bị phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai. Đồng thời chỉ đạo đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng cứu nạn cứu hộ, nắm chắc diễn biến, đường đi của bão, tuyệt đối không được lơ là chủ quan, chuẩn bị tốt các phương án, kế hoạch để ứng phó hiệu quả với bão và mưa lũ.

Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt (BĐBP TP Huế) huy động cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng, chính quyền và người dân sử dụng bao tải, cát, đá để san lấp, khắc phục lại điểm sạt lở mố cầu Cư Xo, thôn Cư Xo, xã A Lưới 4, nhằm đảm bảo an toàn cho bà con đi lại.

Khắc phục sạt lở Sạt lở Pê Ke, xã A Lưới 1

Tại khu vực đèo Pê Ke (Km317 H2, đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Lưới 1) xảy ra sạt lở, đất đá chắn ngang mặt đường gây gián đoạn giao thông. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khắc phục bước đầu, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Cùng ngày, ngoài việc triển khai các biện pháp ứng phó bão số 13, Công an TP Huế huy động các lực lượng về cơ sở giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tại xã Quảng Điền, TP Huế, lực lượng Công an xã đã phối hợp cùng chính quyền và người dân tập trung khắc phục đoạn sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đê xung yếu tại thôn Niêm Phò (thuộc lưu vực sông Bồ).

Đây là đoạn đê giữ vai trò quan trọng trong việc ngăn lũ, bảo vệ khu dân cư và tuyến giao thông phục vụ 3 hộ dân thôn Niêm Phò, 45 hộ dân thôn Phò Nam A cùng 4 thôn khác của xã Đan Điền.

Các đơn vị thuộc Công an TP Huế nỗ lực hỗ trợ người dân và chính quyền địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ

Tại xã Long Quảng, mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng tại km34 tỉnh lộ 14B, với khối lượng đất đá lớn, chia cắt giao thông. Công an xã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đặt biển cảnh báo, chốt chặn hai đầu điểm sạt lở, hướng dẫn người dân lưu thông an toàn theo tuyến đường liên xã về Nam Đông – Khe Tre.



VĂN THẮNG