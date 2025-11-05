Đắk Lắk: Di dời 92 hộ dân vùng nguy hiểm đến nơi tránh bão

Tối 5-11, ông Trần Công Hoan, Bí thư Đảng ủy phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã di dời 92 hộ dân với 140 nhân khẩu ở vùng nguy hiểm đến chùa và trường học để tránh bão số 13.

Những hộ dân này nằm trong vùng nguy hiểm sẽ bị ảnh hưởng của triều cường do bão số 13 (bão Kalmaegi) gây ra. Tại chùa và trường học đã được bố trí lương thực, nước uống đảm bảo cho người dân trong thời gian tránh bão.

Phường Sông Cầu sơ tán người dân ở vùng nguy hiểm đến chùa để tránh bão

Chiều cùng ngày, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra công tác phòng chống bão ở các phường Xuân Đài và Sông Cầu. Tại buổi kiểm tra, ông Tuấn đánh giá cao tinh thần chủ động của các địa phương nêu trên về việc chủ động triển khai phương án phòng chống bão.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (đội mũ cối ở giữa) kiểm tra công tác phòng chống bão ở phường Sông Cầu

Theo ông Tạ Anh Tuấn, hiện tàu thuyền đánh cá của ngư dân tỉnh đã thoát khỏi vùng nguy hiểm, tìm nơi neo đậu an toàn. Lực lượng chức năng sẽ sớm đưa người dân lên bờ, đến nơi an toàn trước thời gian dự kiến. Đồng thời, tỉnh đã bố trí lực lượng, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi những vùng nguy hiểm.

MAI CƯỜNG