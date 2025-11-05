Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu trực ban 24/24 sẵn sàng ứng phó bão số 13

UBND TPHCM vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được về việc khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp ứng phó do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13).

Xử lý cây gãy đổ trên đường

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu tập trung thực hiện các biện pháp phòng tránh, ứng phó khi bão số 13 ảnh hưởng đến địa bàn TPHCM; chuẩn bị sẵn sàng phương án chi tiết huy động vật tư, phương tiện, lực lượng để ứng phó với ảnh hưởng của bão, nhất là giông, lốc, sạt lở, ngập úng do mưa lớn kết hợp triều cường gây ra.

Đồng thời, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ để nắm chắc diễn biến tình hình, dự kiến các tình huống xấu nhất có thể xảy ra nhằm ứng phó kịp thời; thông tin số điện thoại trực ban, phân công lực lượng ứng trực, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khi gặp khó khăn.

Còn UBND các phường, xã, đặc khu tổ chức rà soát, xác định các khu vực nguy hiểm, khu vực xung yếu có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão, mưa lớn, sạt lở, giông, lốc, ngập úng để phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả kịp thời. Các phường, xã ven biển, xã đảo, đặc khu Côn Đảo thực hiện phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động trên sông, trên biển, trong vùng nước cảng biển và công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu rà soát phương án đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều, hồ chứa, nhất là các công trình đang thi công. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị kịp thời xử lý các vị trí công trình xung yếu; vận hành hiệu quả các hồ chứa, cửa xả, cống kiểm soát triều, trạm bơm. Đồng thời, bố trí máy bơm nước di động để kịp thời khắc phục các điểm ngập úng do triều cường, mưa lớn ảnh hưởng của bão gây ra.

Bộ Tư lệnh TPHCM, Công an TPHCM, lực lượng thanh niên xung phong chuẩn bị lực lượng, bố trí cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng huy động các phương tiện, trang thiết bị để ứng phó và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống.

Sở Xây dựng được yêu cầu chỉ đạo triển khai biện pháp chặt tỉa cây xanh, hạn chế tối đa việc cây xanh ngã đổ gây tai nạn khi xảy ra giông gió, mưa lớn do ảnh hưởng của bão. Đề nghị Công ty TNHH Một thành viên Công viên Cây xanh Thành phố xử lý nhanh các sự cố cây xanh ngã đổ do ảnh hưởng của bão gây ra.

NGÔ BÌNH