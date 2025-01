Bộ trưởng Bộ Công an dự hội nghị triển khai công tác năm 2025 của Công an TPHCM

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi trước giờ khai mạc hội nghị. Ảnh: M.T

Đến dự hội nghị có các đồng chí: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM...

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi; Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TPHCM.

Ban Giám đốc Công an TPHCM tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Đặng Hồng Đức vừa được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an năm 2024; tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2024, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm qua và phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2025 trong lực lượng Công an TPHCM.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu tiến vào hội trường dự hội nghị.

Lãnh đạo TPHCM dự hội nghị.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu khai mạc hội nghị.

Năm 2024, lực lượng Công an TPHCM vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn TPHCM được giữ vững, tội phạm xâm phạm TTXH được kéo giảm hơn 17% so với cùng kỳ năm 2023.

Tang vật công an thu giữ

Ma túy bị thu giữ

Về tội phạm ma túy, Công an TPHCM đã xử lý 3.174 vụ với 7.975 đối tượng, tăng gần 50% số vụ và gần 76% số đối tượng so với cùng kỳ năm 2023; thu 370 bánh heroin, 615kg ma túy tổng hợp; 188kg cần sa, 41 khẩu súng, 1.880 viên đạn quân dụng... cho thấy số đối tượng và số vụ phạm tội về ma túy tăng rất cao, đột biến.

Các đường dây tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, hoạt động có tính chất đặc biệt nghiêm trọng liên tỉnh, xuyên quốc gia sớm được triệt xóa. Trong đó, Công an TPHCM đã triệt phá đường dây mua bán vũ khí quân dụng hoạt động trên không gian mạng tại hội nhóm kín "Phế liệu chiến tranh" ở nhiều tỉnh, thành phố.

Tang vật bị thu giữ

Đến nay, công an đã khởi tố 71 bị can với 10 tội danh, thu hơn 100 khẩu súng, 9.000 viên đạn quân dụng và hàng ngàn linh kiện vũ khí. Chuyên án này được Bộ Công an tặng thư khen.

Công an TPHCM ra quân trấn áp tội phạm dịp tết 2025.

Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được tiến hành rất kiên quyết, giải quyết cơ bản trên cả 3 tiêu chí, tình trạng ùn tắc giao thông được chủ động giải quyết, không để ùn tắc kéo dài, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân; công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông tiếp tục được tập trung triển khai thực hiện.

Tình hình cháy, nổ trên địa bàn TPHCM được kiềm chế. Số vụ cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng được kéo giảm và đạt chỉ tiêu đề ra.

