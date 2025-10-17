Boehringer Ingelheim đồng hành cùng ngành chăn nuôi Việt Nam

Sự kiện thu hút gần 800 người tham dự bao gồm bác sĩ thú y, cán bộ kỹ thuật, chủ trang trại, giảng viên, và sinh viên trong ngành

Chương trình diễn ra vào ngày 4-10 và 11-10 vừa qua, thu hút gần 800 người tham dự bao gồm bác sĩ thú y, cán bộ kỹ thuật, chủ trang trại, giảng viên, và sinh viên trong ngành. Đây không chỉ là diễn đàn kết nối cộng đồng ngành chăn nuôi – thú y, mà còn là cơ hội để các chuyên gia trong ngành thảo luận về các giải pháp phòng bệnh chủ động, nâng cao an toàn sinh học, giảm phụ thuộc kháng sinh và hướng tới phát triển bền vững trong chăn nuôi.

Cũng tại hội thảo “ENTERathon – Đường đua năng suất”, Boehringer Ingelheim đã mang đến giải pháp phòng bệnh chủ động, hỗ trợ sức khỏe đường ruột cho heo với Enterisol® – vắc xin uống phòng bệnh viêm hồi tràng trên heo do vi khuẩn Lawsonia intracellularis gây ra. Giải pháp này được các chuyên gia trong ngành chăn nuôi - thú y đánh giá là bước tiến quan trọng, góp phần cho chương trình giảm kháng sinh quốc gia.

THÁI HOÀNG