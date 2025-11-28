Trải nghiệm mua sắm siêu tiết kiệm với loạt ưu đãi lớn tại Lotte Mart

Nhân dịp kỷ niệm 17 năm thành lập, Lotte Mart tiếp tục mang đến chuỗi ưu đãi “khủng” đến hết ngày 9-12-2025.

Trong thời gian này, khách hàng mua sắm tại hệ thống Lotte Mart trên cả nước không chỉ được tận hưởng mức giá siêu tiết kiệm ở hàng loạt mặt hàng thiết yếu, mà còn có cơ hội trúng thưởng xe Hyundai Tucson trị giá 769 triệu đồng và 17 giải tri ân hấp dẫn trị giá 17 triệu đồng/giải.

Giải thưởng có giá trị lớn nhất là xe Hyundai Tucson trị giá 769 triệu đồng

Chương trình tri ân khách hàng của Lotte Mart đã bước sang tuần thứ 3 với lượng khách hàng mua sắm gia tăng đáng kể. Ngoài tận dụng các ưu đãi giảm giá sâu đang diễn ra, khách hàng đặc biệt chú ý đến chương trình bốc thăm trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng.

Song song với chương trình bốc thăm trúng thưởng hấp dẫn, Lotte Mart tiếp tục triển khai hàng loạt chương trình khuyến mãi và nhiều ưu đãi hấp dẫn, mang đến trải nghiệm mua sắm siêu tiết kiệm cho khách hàng.

Cùng hàng loạt chương trình khuyến mại sâu, ưu đãi hấp dẫn cho nhiều mặt hàng thiết yếu

Chương trình “Rẻ Hết Cỡ” giảm giá lên đến 50% cùng ưu đãi mua 1 tặng 1 được áp dụng cho nhiều mặt hàng thiết yếu: từ thực phẩm, đồ gia dụng đến sản phẩm chăm sóc cá nhân.

Nhiều sản phẩm được người tiêu dùng quan tâm như nước giặt Ariel 2,5kg, nước rửa chén FILY 3,5kg… đều được áp dụng ưu đãi 1+1. Trong nhóm thực phẩm, hàng loạt mặt hàng giảm giá tới 50% như hạt nêm Meizan 1.8kg, nước tương Nam Dương 210ml, pizza LC 140g hay giò lụa bì ớt xiêm xanh Vissan,… Các sản phẩm nhà bếp như bộ 3 nồi inox Smartcook ELMICH cũng được giảm một nửa giá niêm yết.

Trong đợt khuyến mãi này, chương trình “Sản Phẩm Bán Chạy-Amazing Price” mang đến mức giảm sâu lên đến 50% cho nhóm hàng gia dụng và thiết yếu được yêu thích: từ chảo chống dính Ceramic Smartcook, khăn tắm cao cấp đến hàng loạt mặt hàng tươi sống và thực phẩm chế biến.

Từ nay đến hết ngày 9-12, khách hàng thành viên tiếp tục nhận đặc quyền hấp dẫn qua chương trình “Siêu rẻ mỗi ngày”, mua mỗi ngày một sản phẩm giảm giá đặc biệt, cùng ưu đãi nhân 10 điểm cho một số mặt hàng. Riêng ngày L-Day 9-12, khách hàng được nhân 5 điểm tích lũy và nhận túi môi trường với hóa đơn từ 1 triệu đồng cùng loạt ưu đãi độc quyền khác.

Giờ đây, mỗi thứ 3, khách hàng thành viên mua các mặt hàng thực phẩm tươi sống sẽ được hưởng ưu đãi x5 điểm tích lũy, áp dụng cho cả mua trực tiếp tại siêu thị và trên website/ứng dụng, với mức tích điểm tối đa lên đến 250.000 điểm/ngày.