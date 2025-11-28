Thông tin kinh tế

AstraZeneca đồng hành cùng bệnh nhân ung thư phổi

AstraZeneca Việt Nam vừa phối hợp cùng Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng (BFF) tổ chức buổi sinh hoạt đặc biệt của Câu lạc bộ “Thương Phổi”, dành cho bệnh nhân ung thư phổi đang điều trị tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, nhân tháng Nâng cao Nhận thức về Ung thư Phổi toàn cầu.

Đại diện Quỹ Ngày mai Tươi sáng tham gia buổi sinh hoạt cùng các bệnh nhân tại Bệnh viện K
Chương trình có sự tham dự trực tiếp của khoảng 100 bệnh nhân ung thư phổi đang điều trị tại bệnh viện; đồng thời, được phát trực tuyến trên fanpage Quỹ Ngày mai tươi sáng để hàng nghìn người khác có thể cùng theo dõi.

Buổi sinh hoạt hướng đến 3 mục tiêu chính: mang lại sự lắng nghe, đồng cảm và trao quyền cho người bệnh trong hành trình điều trị; hướng dẫn các bài tập yoga thở giúp phục hồi chức năng phổi, nâng cao chất lượng sống; củng cố cộng đồng và lan tỏa thông điệp sống chủ động - hiểu mình - chia sẻ và kết nối.

Câu lạc bộ “Thương Phổi” là sáng kiến thuộc chiến dịch 5 năm cùng tên do Quỹ Ngày mai tươi sáng phát động từ tháng 8-2023, được AstraZeneca Việt Nam tài trợ và triển khai tại nhiều bệnh viện lớn trên cả nước. Đây là một phần trong cam kết dài hạn của AstraZeneca trong việc đồng hành cùng cộng đồng bệnh nhân ung thư phổi Việt Nam, không chỉ tập trung vào điều trị mà còn chú trọng nâng cao chất lượng sống và chăm sóc toàn diện.

HOÀNG LÊ

