The Grand Ho Tram có mặt trong chương trình thí điểm trò chơi có thưởng cho người Việt

Khu nghỉ dưỡng phức hợp The Grand Ho Tram (TPHCM) vừa được đưa vào danh sách mở rộng chương trình thí điểm kéo dài 5 năm, cho phép công dân Việt Nam đủ điều kiện được tham gia hoạt động trò chơi có thưởng trong khuôn khổ quản lý chặt chẽ.

The Grand Ho Tram

Trong khuôn khổ chương trình thí điểm, The Grand Ho Tram sẽ vận hành dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước và triển khai các biện pháp bảo vệ toàn diện nhằm đảm bảo sự tham gia minh bạch và an toàn.

The Grand Ho Tram sẽ tiếp tục giới thiệu Khung quản lý Trò chơi có thưởng có trách nhiệm, được xây dựng dựa trên mô hình của các thị trường quốc tế tiên tiến như Singapore và Macau. Khung này bao gồm việc thành lập Trung tâm Thông tin ngay tại khu phức hợp để cung cấp tài liệu hướng dẫn và hỗ trợ cho khách, cùng với chương trình đào tạo nhân viên nhằm nhận diện và hỗ trợ những hành vi có nguy cơ rủi ro. Ngoài ra, chương trình còn áp dụng cơ chế tự nguyện hạn chế tham gia, cho phép người chơi tự giới hạn hoặc tạm dừng việc tham gia của mình, cùng các hoạt động truyền thông cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về giải trí có trách nhiệm.

THÁI HOÀN