Syngenta trao tặng cầu Kênh Cao Một cho người dân An Giang

Công ty Syngenta Việt Nam vừa phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức bàn giao cầu Kênh Cao Một tại ấp Ngọc Tân, xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang. Đây là một trong 4 cây cầu sẽ được Syngenta bàn giao cho các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2025.

Cầu kênh Cao Một đi vào hoạt động mang lại sự thuận tiện và an toàn hơn cho người dân địa phương

Việc đưa vào sử dụng cầu Kênh Cao Một góp phần giải quyết một trong những “nút thắt” về giao thông nông thôn, để người dân bớt rủi ro mỗi lần qua kênh, qua rạch, đồng thời tạo điều kiện kết nối thông suốt hơn giữa khu dân cư, trường học và các vùng sản xuất.

Nhân dịp này, Syngenta cũng trao tặng 20 phần quà cho các hộ nông dân khó khăn, cùng 20 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ngọc Chúc. Những món quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa động viên, góp phần hỗ trợ đời sống cho các hộ gia đình còn nhiều khó khăn, đồng thời khuyến khích các em học sinh tiếp tục đến trường, theo đuổi con chữ.

Được biết, Chương trình “Nhịp cầu yêu thương” được Syngenta phát động từ năm 2022, nhằm hỗ trợ nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn. Trong tháng 10-2025, Công ty đã bàn giao Cầu Kênh 422 (bờ đông kênh T6) tại xã Bình Giang, An Giang.

