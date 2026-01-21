Bốn mẫu ô tô điện VinFast được khách hàng ưu tiên lựa chọn

Bước sang năm 2026, thị trường ô tô điện Việt Nam bùng nổ với sự đa dạng của các phân khúc. Trong đó, các mẫu xe 4 chỗ của VinFast đang được người tiêu dùng đánh giá cao nhất nhờ thiết kế thời thượng, công nghệ thông minh và tính kinh tế vượt trội.

VinFast VF 6 ghi điểm tuyệt đối nhờ khả năng vận hành êm ái và khả năng cách âm vượt trội

Ghi nhận thực tế tại showroom VFX HCM 2 (50 Nguyễn Văn Tăng, phường Long Bình, TPHCM), lượng khách đến tham quan trong 2 tuần vừa qua tăng cao so với cùng kỳ tháng trước, do nhu cầu sắm xe về quê đón Tết. Dẫn đầu sức hút là mẫu xe mini VF 3 nhờ mức giá dễ tiếp cận, được xem là giải pháp thay thế xe máy tối ưu, mang lại trải nghiệm di chuyển tiện nghi và giúp hành trình về quê đón Tết của các gia đình trở nên nhẹ nhàng hơn.

Kế đến là VF 5 Plus, dòng xe vẫn giữ vững sức hút nhờ giải quyết xuất sắc bài toán chi phí vận hành. Theo nhân viên tư vấn tại showroom, sự kết hợp giữa gầm cao đa dụng và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội (chỉ khoảng 400-500 đồng/km) giúp xe được đông đảo khách hàng “chọn mặt gửi vàng” để phục vụ nhu cầu du xuân của cả gia đình.

Khách hàng luôn được ưu đãi khi mua xe VinFast

Đáng chú ý, VF 6 đang trở thành tâm điểm nhận được sự quan tâm lớn nhất từ khách hàng đến showroom những ngày qua. Đa số người mua tìm hiểu mẫu xe này nhờ thiết kế tinh tế và khoang nội thất rộng rãi. Khả năng cách âm tốt và vận hành đầm chắc cùng hệ thống giải trí đa phương tiện hiện đại giúp VF 6 ghi điểm tuyệt đối với các gia đình ưu tiên sự êm ái khi di chuyển đường dài.

Đại diện showroom VFX HCM 2 cho biết, mẫu VF 7 cũng đang thu hút sự chú ý của nhóm khách hàng trẻ nhờ ngôn ngữ thiết kế “vũ trụ phi đối xứng” từ Torino Design (Italy). Ngoài diện mạo ấn tượng, người mua còn đánh giá cao khả năng vận hành mạnh mẽ và cảm giác lái thể thao đầy phấn khích mà dòng xe này mang lại.

Ở phân khúc cao cấp, VF 8 Lux giữ vững vị thế nhờ hệ thống trợ lái ADAS hỗ trợ đắc lực trên cao tốc và không gian tiện nghi. Đặc biệt, phiên bản nâng cấp với phối màu thời thượng và trợ lý ảo thông minh hỗ trợ ra lệnh giọng nói tiếng Việt đang được nhiều người ưu tiên lựa chọn, để kịp phục vụ công tác và du xuân đầu năm.

Nhằm để khách hàng yên tâm mua sắm, VFX đang triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt kéo dài đến hết ngày 10-2-2026. Theo đó, khi mua xe trong thời gian này, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi với tổng giá trị lên đến 70 triệu đồng, là cơ hội để người dùng sở hữu xe với mức chi phí tối ưu trước thềm năm mới…

BÌNH LÂM