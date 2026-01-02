Bùng nổ ưu đãi đón diện mạo mới tại LOTTE MART Nha Trang

Ra mắt diện mạo hoàn toàn mới vào đúng ngày đầu tiên của năm mới 2026, LOTTE MART Nha Trang và các thương hiệu đối tác thuê gian hàng cùng triển khai chương trình khuyến mại và loạt ưu đãi hấp dẫn.

LOTTE MART Nha Trang bùng nổ ưu đãi khai trương diện mạo mới

Từ ngày 1-1 đến 20-1, khách hàng đến mua sắm, vui chơi và giải trí tại LOTTE MART Nha Trang trong không gian mới hiện đại sẽ được tận hưởng hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn trải dài trên nhiều ngành hàng, góp phần giúp người tiêu dùng vừa trải nghiệm mua sắm đầu năm cùng gia đình.

Chương trình “4 ngày vàng, giá sập sàn” diễn ra từ ngày 1-1 đến 4-1, trong đó hàng loạt mặt hàng thực phẩm đồng loạt giảm sâu với mức ưu đãi lên đến trên 50%. Nhiều sản phẩm thiết yếu được người tiêu dùng quan tâm như dầu đậu nành Simply 1L giảm 56%, hộp 6 trứng gà tươi Choice L size 60G giảm 50%, sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% 1L giảm 49%…

Các thương hiệu mới xuất hiện tại khu vực tầng 2 triển khai ưu đãi lớn

Các thương hiệu mới xuất hiện tại khu vực tầng 2 của siêu thị cũng đồng loạt triển khai ưu đãi lớn. Ở lĩnh vực thời trang & phụ kiện, XTEP giảm giá lên đến 50% sản phẩm thể thao; Crocs giảm đến 50% sản phẩm giày dép; BNSJ giảm đến 40% các sản phẩm trang sức; Sky giảm 30% áp dụng cho toàn bộ sản phẩm. Nhóm ẩm thực và giải trí với ưu đãi mua 1 tặng 1 từ Mixue, Umber Coffee giảm 30% toàn menu, Photo Time giảm 20.000 đồng cho mỗi lượt chụp.

Bùng nổ ưu đãi đón diện mạo mới, LOTTE MART còn giảm nhóm đồ gia dụng nhà bếp, dòng chảo chống dính Ceramic Smartcook 20cm cao cấp giảm sâu kỷ lục lên đến 69%, trong khi bộ nồi bầu inox nắp kính đáy từ TITHAFAC TF05 giảm 46%. Các mặt hàng chăm sóc gia đình cũng ghi nhận mức giá “sốc” như nước giặt Lix đậm đặc giảm tới 54%, dầu gội Head & Shoulders giảm 50%, … Song song đó là loạt ưu đãi “1+1” áp dụng cho nhiều sản phẩm thiết yếu.

Đa dạng ngành hàng tăng mạnh khuyến mãi nhân dịp cuối năm

Nhiều loại hoa quả giảm giá lên đến 25%, các loại thịt bò nhập khẩu giảm đến 21%. Nhóm gia vị, đồ khô phục vụ bữa cơm gia đình… được giảm giá lên tới 49%. Đặc biệt, dịp này các mặt hàng phụ kiện trang trí tết cũng được ưu đãi lên đến 30%, góp phần mang không khí xuân rộn ràng về trong mỗi gia đình.

Ngoài các ưu đãi chung, thành viên còn được hưởng loạt đặc quyền độc quyền như mua sản phẩm giá sốc, tham gia chương trình “Siêu coupon siêu rẻ”, ưu đãi mua 1 tặng 1 hoặc nhận quà tặng với hóa đơn từ 400.000 đồng,… Đặc biệt, vào Ngày thành viên LOTTE MART L-Day (ngày 9 hàng tháng), khách hàng thành viên của LOTTE MART Nha Trang được giảm ngay từ 5% đến 20% trên hóa đơn tại các gian hàng như Photo Time, EcoKids Farm, XTEP, Umber Coffee, Mixue…