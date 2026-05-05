Bước chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số

Sáng nay, 5-5-2026, trong không khí phấn khởi kỷ niệm 51 năm ngày Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) xuất bản số đầu tiên, độc giả khi truy cập địa chỉ sggp.org.vn sẽ bất ngờ trước một diện mạo hoàn toàn mới. Đây không chỉ là sự thay đổi về giao diện đơn thuần, mà là kết quả của chiến lược chuyển đổi số sâu rộng, toàn diện mà Báo SGGP đã kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua.

Diện mạo hiện đại, cá nhân hóa trải nghiệm

Giao diện mới của SGGP Điện tử được thiết kế dựa trên triết lý “độc giả là trung tâm”. Với phong cách thiết kế phẳng, tối giản và hiện đại, trang báo mang lại cảm giác thoáng đãng, giúp thông tin được nổi bật và dễ tiếp cận hơn. Điểm đột phá đáng chú ý là hệ thống 3 mẫu giao diện linh hoạt. Trong đó, mẫu giao diện “Breaking News” với thiết kế bung toàn màn hình được kích hoạt ngay khi có sự kiện nóng hổi, chấn động, giúp độc giả nắm bắt thông tin tiêu điểm một cách trực quan nhất.

Đội ngũ BTV, PV Báo SGGP tham gia sản xuất Talkshow Tuyển sinh Đại học 2026 - Hiểu kỹ để "vượt vũ môn". ẢNH: HỮU VI

Không chỉ đẹp hơn, SGGP Điện tử còn “thông minh” hơn. Nhờ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống quản trị nội dung (CMS) mới, trang báo có khả năng phân tích hành vi và sở thích của từng độc giả để đề xuất những tin bài phù hợp nhất. Mỗi trải nghiệm của người dùng giờ đây trở nên cá nhân hóa, giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm và tiếp cận nhanh nhất những vấn đề mình quan tâm, từ các chính sách cải cách hành chính đến nhịp sống đô thị năng động của TPHCM.

Đột phá đa phương tiện và nội dung chuyên sâu

Một trong những ưu tiên hàng đầu của lần cải tiến này là đẩy mạnh các sản phẩm báo chí đa phương tiện. Với Studio hiện đại được đầu tư bài bản, SGGP Điện tử giờ đây không chỉ có chữ viết và hình ảnh mà còn tràn đầy sức sống với các talkshow chuyên sâu, podcast đặc sắc. Những đoạn clip ngắn (short, reel) cũng xuất hiện ngay trên giao diện chính của website, giúp độc giả, khán giả “xem nhanh” dòng chảy thời sự thuận tiện hơn trước khi đi sâu vào những bài phân tích đa chiều.

Các chuyên mục cũng được tái cấu trúc một cách khoa học và tinh gọn hơn. Những mảng nội dung cốt lõi như Xây dựng Đảng, Bảo vệ nền tảng tư tưởng, Kinh tế xanh, Đô thị thông minh... được đầu tư kỹ lưỡng cả nội dung lẫn hình thức trình bày thông qua các định dạng như Infographic, Longform hay E-magazine. Việc gắn trực tiếp các module hỗ trợ sản xuất nội dung vào CMS giúp quy trình sáng tạo bài viết “đẹp như tạp chí” trở nên nhanh chóng và chuyên nghiệp hơn.

Vươn tầm quốc tế bằng công nghệ thông minh

Với vị thế là tờ báo Đảng chủ lực của TPHCM - một trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của cả nước và khu vực - Báo SGGP ý thức rõ sứ mệnh lan tỏa thông tin ra thế giới. Trong đợt cải tiến này, Báo SGGP Điện tử đã tích hợp công nghệ dịch tự động đa ngôn ngữ AI tiên tiến. Giờ đây, các ấn phẩm tiếng Anh và tiếng Hoa của báo không chỉ được cập nhật đồng bộ với bản tiếng Việt mà còn đảm bảo độ chính xác cao nhờ quy trình kiểm duyệt nghiêm ngặt của các biên tập viên chuyên trách.

Sự hỗ trợ của công nghệ giúp rút ngắn khoảng cách về thời gian và ngôn ngữ, đưa những chủ trương, chính sách của Đảng bộ, chính quyền và hình ảnh một thành phố năng động, nghĩa tình đến gần hơn với bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt ở hải ngoại.

Thay đổi từ tư duy đến phương thức tác nghiệp

Đằng sau “tấm áo mới” hiện đại, bắt mắt, thân thiện của giao diện là một cuộc cách mạng lặng lẽ nhưng quyết liệt trong phương thức tác nghiệp. Mô hình “Tòa soạn hội tụ” đã thực sự đi vào chiều sâu. Các biên tập viên giờ đây gắn kết chặt chẽ với các ban nội dung từ khâu báo cáo đề tài đến khi sản phẩm hoàn thiện. Quy trình xuất bản được tối ưu hóa, ưu tiên tối đa cho môi trường điện tử theo đúng chủ trương “Digital First” của Ban Biên tập cũng như nhu cầu tiếp cận thông tin nhanh nhất của bạn đọc.

Chào đón ngày 5-5-2026, SGGP Điện tử không chỉ tự hào về một giao diện mới, hiện đại mà còn tự tin vào nội dung sắc bén, nhân văn và đáng tin cậy. Hành trình chuyển đổi số vẫn còn tiếp diễn, nhưng với những bước đi vững chắc và tâm thế luôn đổi mới, SGGP Điện tử cam kết sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền với nhân dân và bạn bè quốc tế.

NGUYỄN CHIẾN DŨNG