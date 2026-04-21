Đổi mới sáng tạo định hình tương lai phát triển

Năm 2026, Bộ KH-CN lựa chọn chủ đề hưởng ứng là: “Đổi mới sáng tạo - Hành động đột phá, lan tỏa kết quả” và “Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi nhanh hơn, mạnh mẽ hơn để biến ý tưởng thành giá trị, khát vọng thành hiện thực”.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: MST

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ KH-CN Lê Xuân Định nhấn mạnh, nếu khoa học tạo ra tri thức mới, công nghệ tạo ra công cụ mới, thì đổi mới sáng tạo (ĐMST) chính là cầu nối chuyển hóa tri thức và công nghệ thành sản phẩm, dịch vụ và giá trị thực tiễn cho xã hội.

Việc Liên hợp quốc lựa chọn ngày 21-4 là “Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới” cũng gửi đi một thông điệp rất rõ ràng: trước những thách thức ngày càng phức tạp của toàn cầu - từ biến đổi khí hậu, già hóa dân số cho đến các biến động kinh tế và công nghệ - không quốc gia nào có thể phát triển bền vững nếu tiếp tục dựa vào những cách làm cũ, tư duy cũ và mô hình phát triển cũ.

Thứ trưởng Bộ KH-CN Lê Xuân Định phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MST

Thứ trưởng Lê Xuân Định cho biết, thời gian qua, hệ thống chính sách và pháp luật về KH-CN và ĐMST của Việt Nam đã được hoàn thiện, góp phần hình thành các điều kiện thể chế cho hệ thống ĐMST quốc gia... Các chương trình phát triển công nghệ chiến lược đang tập trung vào những lĩnh vực nền tảng như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, vật liệu mới và năng lượng mới, thể hiện sự chuyển dịch rõ nét từ tiếp nhận công nghệ sang chủ động làm chủ và phát triển công nghệ.

Tại buổi lễ, bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam nhấn mạnh, trong một thế giới vận động nhanh dưới tác động của công nghệ số, ĐMST không còn là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu của mọi nền kinh tế. Theo bà Pauline Tamesis, sáng tạo tạo ra tiến bộ, ĐMST định hình tương lai. Quan điểm này tương đồng với định hướng của Việt Nam trong Nghị quyết số 57-NQ/TW, khi KH-CN và ĐMST được đặt vào vị trí trung tâm của phát triển.

Bà Pauline Tamesis phát biểu tại sự kiện. Ảnh: MST

“Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá, không chỉ trở thành quốc gia có năng lực ĐMST mà còn có thể tạo dấu ấn trên bản đồ toàn cầu. Điều kiện tiên quyết là đầu tư cho con người, kết nối các nguồn lực tri thức và quan trọng hơn, đưa ý tưởng ra khỏi "ngăn kéo", chuyển hóa thành giá trị cụ thể trong đời sống kinh tế - xã hội”, bà Pauline Tamesis nhận định.

Một nội dung trọng tâm hưởng ứng năm nay là phát huy vai trò của các chủ thể trong hệ thống ĐMST quốc gia. Trong đó, các viện nghiên cứu, trường đại học và đội ngũ nhà khoa học giữ vai trò tạo ra tri thức và công nghệ; doanh nghiệp là trung tâm ứng dụng và thương mại hóa; Nhà nước đóng vai trò kiến tạo thể chế và tổ chức thực thi. Các trung tâm ĐMST được xác định là hạt nhân kết nối cung - cầu công nghệ, hỗ trợ thử nghiệm và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

TRẦN BÌNH