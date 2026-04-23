Đa dạng công cụ chuyển đổi số cho hộ kinh doanh

Các ứng dụng chuyển đổi số cho hộ kinh doanh hiện nay tập trung "tất cả trong một", tạo thành hệ sinh thái tích hợp quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, kê khai thuế, thanh toán số và ứng dụng AI, giúp hộ kinh doanh quản lý dễ dàng hơn, góp phần tạo ra môi trường kinh doanh minh bạch.

Hàng trăm công cụ hiện diện

Buổi sáng, tại một quán phở khá nổi tiếng trên đường Bà Huyện Thanh Quan (phường Võ Thị Sáu, TPHCM), tiếng loa báo thanh toán vang lên, thông báo khách quét mã QR trả tiền và chủ quán chỉ ngồi quan sát mà không phải thu hay thối tiền. "Từ ngày gắn hệ thống này, tiện lợi vô cùng, không chỉ thanh toán nhanh lẹ mà còn quản lý thu chi rõ ràng, dữ liệu liên thông để minh bạch thuế. Cuối tháng, cuối quý không còn mất thời gian kê khai thuế", chủ quán chia sẻ.

Bộ công cụ Tendoo mang lại tiện ích cho hộ kinh doanh lẫn người dùng trong thanh toán

Không gian quán phở trên chỉ là một ví dụ thường thấy nhất trong rất nhiều tiện ích của những ứng dụng công nghệ đang được hàng chục ngàn hộ kinh doanh tại TPHCM sử dụng. Nhiều công cụ chuyển đổi số do doanh nghiệp trong nước phát triển đã mở rộng ở rất nhiều lĩnh vực, hoạt động. Hộ kinh doanh đã ứng dụng nhiều giải pháp nổi bật như Tendoo, MISA eShop, VNPAY-QR, T-Shop và những gói "combo" thanh toán của ngân hàng (Vietbank, Agribank, Techcombank), không chỉ giúp tuân thủ kê khai thuế mà còn tối ưu vận hành và giảm chi phí.

Tùy vào mô hình kinh doanh, chủ hộ có thể ứng dụng công cụ chuyển đổi số thích hợp và được chia thành các nhóm: Nhóm quản lý bán hàng và kho (POS) với công cụ MISA eShop, KiotViet, Sapo giúp lên đơn, quản lý tồn kho, báo cáo doanh thu trên điện thoại hay máy tính. Nhóm hóa đơn điện tử và thuế với phần mềm tích hợp sẵn chức năng xuất hóa đơn từ máy tính tiền, truyền nhận dữ liệu với cơ quan thuế. Nhóm thanh toán số phong phú với VNPAY-QR, VietQR, mã QR ngân hàng, mã QR ví điện tử, giúp thanh toán nhanh gọn, quản lý dòng tiền minh bạch.

Theo ông Phan Phương Tùng, băn khoăn lớn nhất của các hộ kinh doanh hay doanh nghiệp nhỏ và vừa là lựa chọn đúng nền tảng chuyển đổi số phù hợp. "Ngoài tư vấn hỗ trợ các nền tảng chuyển đổi số, công ty đã tổ chức rất nhiều chương trình tập huấn, đào tạo cho chủ hộ kinh doanh, qua đó giúp hộ kinh doanh lựa chọn giải pháp có khả năng tích hợp cao, có tính thực tiễn. Công ty rất mong các hộ kinh doanh mạnh dạn lựa chọn công cụ chuyển đổi số phù hợp...

"Thị trường hiện có hàng trăm bộ công cụ chuyển đổi số phục vụ các hộ kinh doanh. Thấy rõ khi ứng dụng các công cụ chuyển đổi số, hộ kinh doanh không chỉ đáp ứng quy định mới về thuế mà việc quản lý kinh doanh cũng được tự động, giảm thao tác thủ công, giúp tối ưu hóa chi phí vận hành. Đó là những lợi ích mà công nghệ mang lại cho người dùng", ông Phan Phương Tùng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn chuyển đổi số TPHCM (DXCenter), chia sẻ.

Khuyến khích lựa chọn phù hợp

Một trong những hướng phát triển công cụ chuyển đổi số cho hộ kinh doanh hiện nay là "tất cả trong một". Như công cụ T-Shop, sản phẩm kết hợp giữa Techcombank và Tập đoàn FPT, là ứng dụng quản lý bán hàng dành cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp bán lẻ, cho phép quản lý toàn bộ hoạt động bán hàng ngay trên điện thoại hoặc máy tính bảng.

Công cụ này được xây dựng theo mô hình kết hợp giữa nền tảng tài chính và nền tảng vận hành trong cùng một hệ sinh thái. Techcombank Mobile đóng vai trò nền tảng tài chính, cho phép hộ kinh doanh mở tài khoản trực tuyến và nhanh chóng đưa vào sử dụng; còn T-Shop đảm nhiệm vai trò vận hành, hỗ trợ bán hàng, quản lý đơn hàng, xuất hóa đơn và theo dõi doanh thu. Hai nền tảng song hành giúp hộ kinh doanh, tiểu thương hoàn thiện quy trình vận hành kinh doanh, tối ưu hiệu quả nguồn lực con người và tài chính. Trong hệ sinh thái đó, FPT tham gia với vai trò đối tác, cung cấp bộ giải pháp hóa đơn điện tử và chữ ký số.

Phát triển sâu hơn, công cụ Tendoo của Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) vừa hỗ trợ quản lý bán hàng, chuẩn hóa sổ sách và chuẩn bị dữ liệu kê khai thuế, vừa giúp các mô hình kinh doanh quy mô nhỏ vận hành bài bản hơn trong bối cảnh yêu cầu về thuế, kế toán và hóa đơn ngày càng rõ ràng, chặt chẽ. Được tích hợp AI, Tendoo hỗ trợ theo dõi tình hình kinh doanh thông qua phân tích mặt hàng bán chạy, nhận diện xu hướng tiêu dùng và đưa ra các gợi ý phù hợp để tối ưu hoạt động bán hàng.

Theo chị Phan Hoài Như, chủ một nhà hàng ở đường Trần Quang Khải (phường Tân Định, TPHCM): Khi dùng Tendoo, chỉ với hình ảnh chụp sản phẩm hoặc menu có sẵn, AI có thể hỗ trợ nhận diện thông tin và tạo danh sách hàng hóa, giá bán. Khi chụp lại sổ tay ghi chép hoặc nội dung trao đổi với khách hàng, hệ thống AI có thể đọc hiểu và bóc tách thành các giao dịch thu chi, nhập xuất tương ứng, thậm chí cho những gợi ý trong quản lý.

KIM THANH