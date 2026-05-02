Đẩy nhanh hình thành mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo

Sở KH-CN TPHCM vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn các thủ tục công nhận tổ chức, cá nhân đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo theo Nghị định số 268/2025/NĐ-CP.

Tại hội nghị, đại diện Sở KH-CN TPHCM đã trình bày chi tiết về Đề án Phát triển Mạng lưới Trung tâm Đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế tại TPHCM.

Mục tiêu đến năm 2030 là hình thành mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo với sự phát triển đa dạng về loại hình tổ chức; cơ sở hạ tầng được đầu tư đầy đủ, trong đó có ít nhất 3 trung tâm cấp quốc gia, tầm cỡ quốc tế và 7 trung tâm cấp tỉnh.

Đề án được xây dựng theo cách tiếp cận mạng lưới, thay vì phát triển các trung tâm một cách đơn lẻ, nhằm phát huy tối đa lợi thế của từng đơn vị và tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố.

Các trung tâm sẽ được kết nối và vận hành trong một hệ thống thống nhất, tăng cường khả năng chia nguồn lực, chuyên gia và liên kết thị trường...

Đại diện Sở KH-CN cũng đã hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện thủ tục công nhận tổ chức, cá nhân đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo theo Nghị định số 268 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về đổi mới sáng tạo...

KIM THANH