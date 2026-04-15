Xác nhận SIM chính chủ trên VNeID: nắm rõ để không lúng túng

Ngày 15-4, người dùng thuê bao di động trên cả nước bắt đầu thực hiện xác nhận SIM chính chủ trên VNeID theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN. Ghi nhận của Báo SGGP trong ngày đầu triển khai cho thấy, bên cạnh sự chủ động của nhiều người, vẫn còn không ít trường hợp lúng túng, mất thời gian do chưa nắm rõ quy trình.

Theo quy định, mỗi thuê bao cần được đối soát, xác thực đầy đủ 4 trường thông tin gồm: số định danh cá nhân, họ tên, ngày sinh và dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt, bảo đảm trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu căn cước.

Chỗ đông, chỗ vắng

Từ sáng sớm 15-4, tại điểm giao dịch VinaPhone trên đường Nguyễn Du (phường Sài Gòn, TPHCM), khá đông người dân đến xác thực thông tin. Nhân viên không chỉ hỗ trợ tại quầy mà còn chủ động hướng dẫn từng khách hàng, trong đó có nhiều người đến chỉ để hỏi lại quy trình vì lo ngại bị gián đoạn dịch vụ.

Điểm giao dịch VinaPhone đường Nguyễn Du, phường Sài Gòn (TPHCM), rất đông người đến xác thực thông tin thuê bao di động. Ảnh: BÁ TÂN

Trong khi đó, tại cửa hàng MobiFone trên đường An Dương Vương (phường Chợ Quán, TPHCM), lượng khách đến giao dịch khá đông nhưng số người xác thực định danh qua VNeID thì ít. “Phần lớn khách hàng tại đây đã xác thực trước đó nên hoạt động vẫn diễn ra bình thường”, một nhân viên cho biết.

Điểm dịch vụ của Viettel tại số 1172 đường Láng (phường Đống Đa) khá vắng. Ảnh TIẾN CƯỜNG

Khảo sát tại một số điểm giao dịch Viettel ở TPHCM, lượng khách đến xác thực qua VNeID không cao. Tình hình tương tự tại Hà Nội, khi các cửa hàng trên đường Láng hay Nguyễn Trãi không ghi nhận tình trạng quá tải; khách hàng được hướng dẫn cập nhật thông tin nhanh gọn.

Một người lớn tuổi chụp lại các bước xác thực thông tin thuê bao tại cửa hàng MobiFone số 747 Ngô Quyền (phường An Hải, TP Đà Nẵng) do quên mang theo CCCD. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại Đà Nẵng, không khí có phần khác biệt. Ở cửa hàng MobiFone trên đường Ngô Quyền (phường An Hải), dù gần trưa, nhiều người dân vẫn kiên nhẫn chờ đến lượt. Nhân viên liên tục hỗ trợ thao tác, trong khi một số người lớn tuổi cẩn thận chụp lại từng bước để ghi nhớ.

Chị Trần Thị Thanh Thủy (29 tuổi) cho biết gặp lỗi khi tự thao tác trên ứng dụng: “Đang làm thì ứng dụng thoát ra, phải đăng nhập lại từ đầu nên khá rối”. Theo nhân viên cửa hàng, tình trạng này xảy ra do lượng truy cập tăng cao; người dân có thể thực hiện lại sau vài ngày, miễn hoàn tất trước ngày 15-6.

"Một số trường hợp thuê bao đã chuyển nhượng thì cần mời cả chủ cũ và người đang sử dụng đến xác thực. Ngoài ra, chỉ những thuê bao nhận được tin nhắn yêu cầu mới cần thực hiện, còn không thì dữ liệu đã được xác thực trước đó", chị Đỗ Thị Hiền, nhân viên Viettel số 675 Ngô Quyền (TP Đà Nẵng)

Nhà mạng chủ động từ sớm

Triển khai Thông tư 08, các nhà mạng đã chuẩn bị nhiều phương án hỗ trợ. Đại diện VinaPhone cho biết đã tăng cường nhân lực, kể cả khối văn phòng, tham gia hướng dẫn khách hàng; nhiều điểm giao dịch kéo dài thời gian làm việc theo nguyên tắc “hết khách mới nghỉ”.

Nhân viên VinaPhone triển khai xác thực lưu động cho người dân

Viettel Telecom đồng loạt triển khai các điểm hỗ trợ lưu động tại khu dân cư, vùng sâu, vùng xa, giúp người dân tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn. Đồng thời, doanh nghiệp này cũng phối hợp với các chuỗi bán lẻ ủy quyền như Thế Giới Di Động, FPT Shop, CellphoneS… để mở rộng điểm hỗ trợ.

Nhà mạng Viettel triển khai các điểm xác thực di động ở vùng ven Hà Nội

“Công tác hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao được triển khai tại hệ thống siêu thị, cửa hàng trực tiếp, cửa hàng ủy quyền của Viettel trên toàn quốc. Đồng thời, Viettel cũng phối hợp với các chuỗi bán lẻ được ủy quyền như Thế Giới Di Động, FPT Shop, CellphoneS... nhằm mở rộng thêm các điểm tiếp nhận và hỗ trợ khách hàng, giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ tại nơi gần nhất”, phía Viettel Telecom chia sẻ.

Không cần xếp hàng nếu biết cách

Việc đối soát dữ liệu khuôn mặt với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua CCCD gắn chip và tài khoản VNeID mức độ 2 được xem là “chìa khóa” trong đợt chuẩn hóa này.

Dễ dàng dùng App của nhà mạng để đăng ký xác thực thông tin di động.

Ngoài thực hiện trực tiếp, người dùng hoàn toàn có thể xác thực qua ứng dụng của các nhà mạng như MyVNPT, My Viettel, MyMobiFone. Các ứng dụng này đã tích hợp sẵn tính năng xác thực thông tin thuê bao, cho phép thao tác tại nhà chỉ trong vài phút.

Quy trình cơ bản gồm: chụp CCCD hai mặt, chụp ảnh chân dung, quét NFC trên thẻ CCCD, kiểm tra thông tin và xác nhận. Theo ghi nhận thực tế, thao tác tương đối đơn giản, thời gian hoàn tất khoảng 3 phút nếu hệ thống ổn định.

Dùng App của nhà mạng để kiểm tra thuê bao đã được xác thực.

Anh Phương Kỳ Bảo ở phường Tân Mỹ (TPHCM) cho biết: “Để chắc chắn, tôi đã dùng Viettel kiểm tra thông tin và cho kết quả là đã xác thực thuê bao với VneID, người nào có nhu cầu cần xác thực bằng cách này cho tiện lợi”. Căn bản quy trình xác thực trên các ứng dụng của nhà mạng được thiết kế khá tiện lợi. Người dùng chỉ cần chọn tính năng “Xác thực thông tin thuê bao” hoặc “Chuẩn hóa thông tin”, sau đó thực hiện lần lượt các bước: chụp ảnh mặt trước, mặt sau CCCD gắn chip, chụp ảnh chân dung, quét NFC trên thẻ CCCD, kiểm tra lại thông tin và ký xác nhận…

Có hai tháng, không cần quá vội

Thời gian thực hiện xác thực kéo dài 2 tháng, từ 15-4 đến 15-6-2026. Sau thời điểm này, các thuê bao chưa hoàn tất có thể bị tạm khóa dịch vụ. Do đó, người dân không cần dồn đến điểm giao dịch trong những ngày đầu mà có thể lựa chọn thời điểm phù hợp hoặc thực hiện trực tuyến để tránh quá tải.

Người dân xác thực thông tin thuê bao tại điểm giao dịch VinaPhone đường Nguyễn Du, phường Sài Gòn (TPHCM).

Một lưu ý quan trọng là tài khoản VNeID cần đạt mức độ 2. Thực tế ghi nhận tại một số điểm giao dịch cho thấy nhiều trường hợp chưa thể xác thực do chưa hoàn tất định danh điện tử.

Chị Nguyễn Hậu Hải Hà, ngụ phường Thông Tây Hội (TPHCM) cho biết, do chưa Định danh điện tử mức 2 (VNeID), nên chị phải tới Công An phường để thực hiện việc định danh trước khi chuẩn hóa thông tin thuê bao.

Nhân viên hỗ trợ người dân xác thực thông tin thuê bao tại cửa hàng Viettel số 675 Ngô Quyền (phường An Hải, TP Đà Nẵng).

Việc xác thực thông tin thuê bao theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN là bước quan trọng nhằm làm sạch dữ liệu viễn thông, tăng cường bảo vệ người sử dụng. Hiện nay, số điện thoại không chỉ phục vụ liên lạc mà còn gắn với nhiều dịch vụ số quan trọng như tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản định danh VNeID mức 2 và nhiều giao dịch điện tử khác.

Với người dùng mạng Viettel đã được xác thực thông tin đầy đủ sẽ nhận được thông báo.

Xác thực đầy đủ thông tin, trong đó có sinh trắc học khuôn mặt, giúp hạn chế tình trạng sử dụng giấy tờ giả, đăng ký SIM không chính chủ để lừa đảo; đồng thời góp phần bảo vệ quyền lợi người dân, tránh các rủi ro pháp lý phát sinh khi bị kẻ xấu mạo danh để đăng ký, sử dụng thuê bao.

Cảnh giác lừa đảo trong quá trình xác thực Các nhà mạng khẳng định toàn bộ quy trình xác thực thông tin thuê bao là miễn phí. Người dân không phải trả bất kỳ khoản phí nào. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm các đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo. Người dân cần tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng; không truy cập đường link lạ; không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc. Cơ quan chức năng và nhà mạng không bao giờ yêu cầu người dân cung cấp OTP hay chuyển tiền để thực hiện xác thực thuê bao.

NHÓM PHÓNG VIÊN