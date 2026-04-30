Chính phủ lập tổ công tác về phát triển công nghệ chiến lược

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 769/QĐ-TTg thành lập Tổ Công tác của Chính phủ về phát triển công nghệ chiến lược

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm Tổ trưởng tổ công tác về phát triển công nghệ chiến lược.

Theo quyết định, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm Tổ trưởng tổ công tác. Tổ phó là Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân.

Tổ công tác có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo, điều phối việc giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành trong phát triển công nghệ chiến lược.

Bên cạnh đó, Tổ công tác có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất giải pháp; rà soát, đề xuất hoàn thiện Danh mục công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược và hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; điều phối, theo dõi, giám sát việc triển khai; đề xuất bố trí nguồn lực và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đồng thời, giúp Thủ tướng chỉ đạo, phân công, điều phối, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành về phát triển công nghệ chiến lược.

Nhiệm vụ khác là rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, nguồn lực và tổ chức thực hiện; đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định giải pháp xử lý theo quy định.

Bộ KH-CN là cơ quan thường trực của Tổ công tác.

