Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác xây dựng hệ sinh thái và chuỗi cung ứng bán dẫn

Tin từ Tập đoàn FPT cho biết, tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc vừa diễn ra ở Hà Nội, FPT đã ký kết các thỏa thuận hợp tác quan trọng ở lĩnh vực công nghệ và bán dẫn với các đối tác hàng đầu Hàn Quốc.

Cụ thể, FPT và Hiệp hội Công nghiệp Fabless Hàn Quốc (KFIA) đã ký kết hợp tác nhằm xây dựng mô hình hợp tác toàn diện trong lĩnh vực bán dẫn. KFIA là hiệp hội đại diện lớn nhất cho các công ty thiết kế chip tại Hàn Quốc, với gần 150 thành viên, đóng vai trò trung tâm kết nối doanh nghiệp với toàn bộ hệ sinh thái bán dẫn và tham gia hoạch định chính sách ngành.

Biên bản hợp tác hướng tới các trọng tâm: nghiên cứu và phát triển công nghệ bán dẫn thế hệ mới; xây dựng hệ sinh thái và chuỗi cung ứng bán dẫn Việt - Hàn; thúc đẩy trao đổi nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao; và tận dụng mạng lưới doanh nghiệp hai bên để mở rộng cơ hội kinh doanh toàn cầu.

Thỏa thuận này đánh dấu bước tiến trong việc mở rộng hiện diện của FPT tại thị trường Hàn Quốc.

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa FPT và doanh nghiệp Hàn Quốc. Ảnh: PVA

FPT và Shinhan Bank (Hàn Quốc) ký kết biên bản ghi nhớ nhằm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực tài chính số, khởi nghiệp và các công nghệ chiến lược, với AI đóng vai trò nền tảng. FPT và Shinhan Bank sẽ cùng tìm kiếm các cơ hội đổi mới sáng tạo, ứng dụng AI và dữ liệu lớn nhằm đẩy nhanh phát triển giải pháp, tăng cường kết nối hệ sinh thái và tạo ra giá trị số mới.

Hai bên cũng sẽ tăng cường hợp tác, chuyển giao tri thức trong các lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, công nghệ lượng tử, kinh tế tầm thấp, giao thông tương lai và các công nghệ thế hệ mới.

FPT ký kết Biên bản ghi nhớ với Tập đoàn GS Engineering & Construction (Tập đoàn GS E&C), nhằm tăng cường hợp tác phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu AI-ready, và các dự án đô thị thông minh tại Việt Nam, hướng đến hiện thực hóa mục tiêu quốc gia về phát triển hạ tầng số và đô thị thông minh bền vững.

Hai bên sẽ thúc đẩy phát triển các dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Việt Nam, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực phát triển đô thị thông minh, bao gồm hạ tầng số, giao thông thông minh, quản lý năng lượng, an ninh công cộng và các dịch vụ đô thị.

Lễ ký kết hợp tác giữa Tập đoàn FPT và GS E&C. Ảnh: PVA

Thông qua các hoạt động và thỏa thuận lần này, FPT tiếp tục củng cố vai trò là đối tác có khả năng triển khai các chương trình AI và chuyển đổi số ở quy mô lớn, đóng góp vào việc hình thành hợp tác công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc trong giai đoạn mới.

TRẦN BÌNH